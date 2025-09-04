El Govern lanza la primera convocatoria de la ley de barrios para recuperar zonas degradadas

El 13 de agosto del año pasado, el Govern de Salvador Illa se estrenaba incluyendo en su primer paquete de decisiones la creación de un comisionado de barrios pilotado por el exsenador y exedil del PSC en Barcelona Carles Martí. Era toda una declaración de intenciones: retomar el "hilo rojo" de uno de los proyectos emblemáticos del 'tripartit' de Pasqual Maragall, situar a los municipios como una prioridad y hacer frente a la extrema derecha por la vía de revitalizar zonas degradadas. Un año después, según ha podido saber EL PERIÓDICO, el Govern ha puesto ya en marcha la primera convocatoria, que ha salido publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

A partir de ahora, los municipios que quieran optar a recibir esos recursos tienen vía libre para presentar sus planes hasta el 15 de octubre, que deben ceñirse a unos indicadores de vulnerabilidad, como por ejemplo tener una renta per cápita inferior a la media de Catalunya -15.830 euros, según datos del Idescat de 2023-. La envergadura de esta inversión que hará la Generalitat la recogen las cifras que la sustentan: se destinarán 1.600 millones en cinco años -600 de ellos los aportarán los ayuntamientos- para que más de un centenar de barrios puedan hacer realidad su mejora urbana, ambiental y social con el objetivo de combatir la segregación urbana, reducir las desigualdades y paliar los efectos de la crisis climática.

200 millones por año

El compromiso del Govern es destinar 200 millones por año a proyectos que tengan un coste de entre tres y 25 millones -cifra condicionada a la cantidad de habitantes-, cantidad que la semana pasada ya fue aprobada con carácter plurianual. Este era el último paso para lanzar la primera convocatoria. Esos planes tienen que tener un carácter "integral". Es decir, que además de transformaciones de carácter físico de la zona en cuestión, como rehabilitación de viviendas o mejora del espacio urbano, deben tener una dimensión medioambiental -un requisito que actualiza la ley del 'tripartit' e incluir acciones sociocomunitarias para fomentar la cohesión.

Para las localidades de menos de 20.000 vecinos, la subvención será de entre tres y 12,5 millones de euros, mientras que para los que tengan más de 20.000 será de entre seis y 25 millones. En función de si se tiene mayor o menor población, el porcentaje de copago que asuma cada consistorio será mayor o menor, y el ejecutivo se compromete a garantizar asesoramiento para los municipios pequeños con menos recursos para que puedan elaborar sus proyectos y optar a la subvención. En las localidades de menos de 5.000 habitantes la Generalitat se hará cargo del 75% de la inversión, en los que tengan entre 5.000 y 20.000 será del 70%, en los que van de los 20.000 a los 50.000 habitantes será del 60% y en los de más de 50.000 se hará cargo de la mitad, mientras el resto lo asumirá el consistorio.

Cinco convocatorias hasta 2029

Tras lanzar esta primera convocatoria, será a finales de año cuando se resuelva qué municipios cumplen los criterios para recibir la subvención. A partir de ahí, habrá otras cuatro más hasta 2029. En cada tanda, se garantizará que se beneficien por lo menos un proyecto por 'vegueria', además de alcanzar por lo menos 20 barrios cada año. Está por ver, sin embargo, si Illa podrá contar con nuevos presupuestos este 2026 para poder invertir todos los recursos previstos.

El ejecutivo tiene como principal reto este otoño lograr el aval de ERC y Comuns a unas cuentas que son clave para la estabilidad de la legislatura. La ley de barrios formará parte del repertorio argumental para tratar de convencer a la oposición de la necesidad de poder disponer de esos presupuestos para mejorar los municipios. Aún así, en caso de no salirse con la suya, el Govern asegura que los recursos anunciados estarán garantizados vía compromisos plurianuales. Es decir, que pasarán a ser un gasto comprometido que debería cubrirse con ampliaciones de crédito y repriorización de partidas en caso de prórroga.

Un escudo frente a la extrema derecha

El president Illa siempre ha reivindicado que esta intervención directa para mejorar el entorno más inmediato de los vecinos puede ser un escudo para disuadir el voto a partidos como Vox y Aliança Catalana. Se trata de una herramienta que pretende tener un "impacto muy directo" en la calidad de vida de los ciudadanos por la vía de lograr barrios "dignos, seguros y con servicios públicos de calidad". Lo contrario, analizan desde el Govern, es caldo de cultivo para la extrema derecha. "Es una oportunidad para todos los municipios, sean grandes o pequeños", presumió Illa el pasado mes de mayo durante la puesta de largo de la iniciativa.