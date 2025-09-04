Rull rechaza los motivos de Giró para irse de Junts: "Cuando hay posibilidad de entendimiento se entra a fondo, aquí y en Madrid"

El president del Parlament, Josep Rull, no comparte la decisión del exconseller Jaume Giró de renunciar a su escaño en la Cámara catalana y a su puesto dentro de la ejecutiva de Junts. "Respeto la decisión, pero no comparto la visión que él expresa", ha declarado en una entrevista en la ACN, después de que Giró haya anunciado esta mañana que deja la política activa por no compartir "las orientaciones" de su formación. En un comunicado, Giró ha lamentado que la política actual es "excesivamente táctica" y ha denunciado que se priorizan demasiado los "intereses de partido por encima de los de país" lo que, en su opinión, dificulta "la colaboración entre las fuerzas principales".

Es esta afirmación la que no comparte el presidente del Parlament, que defiende que Junts ha abierto una "via de transacción, pacto y acuerdo" y que es esta la "base de su programa electoral en Madrid y aquí" -en referencia al Parlament de Catalunya-. "En Madrid esta voluntad de acuerdo la estamos ejerciendo a fondo. Lo que nos estamos encontrando es un nivel de cumplimiento que en muchos casos es insostenible. Junts aplica su programa electoral, aquí y allá. Cuando hay posibilidad de entendimiento se entra y se entra a fondo. Otra cosa es que la otra parte no quiera llegar a acuerdos, que es lo que pasa a Catalunya", ha afirmado dicha entrevista.

La reacción de Puigdemont y Turull

Rull ha sido el primer dirigente de Junts en valorar públicamente la marcha de Giró. Hasta ahora el partido se había limitado a hacer un breve comunicado, en el que Carles Puigdemont y Jordi Turull aseguraban "lamentar y respectar" la decisión del político. "Fue un muy buen conseller de Economia. Sus aportaciones a la dirección del partido y al grupo parlamentario siempre han sido positivas y valoradas", remataba la comunicación oficial de la dirección, evitando así entrar en las divergencias que han provocado la marcha del exconseller.

El adiós de Giró se produce la misma semana que Puigdemont se ha visto por primera vez con el president de la Generalitat, Salvador Illa, abriendo así una nueva etapa de relaciones con el PSC. Los dos dirigentes conversaron el martes durante una hora y media en la delegación de la Generalitat en Bruselas, donde se les pudo ver sonriendo y manteniendo un tono cordial. Puigdemont no abordó con Illa el apoyo de Junts a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), ni tampoco a los catalanes, pero sí le trasladó que las relaciones con el PSOE "no van bien" por la falta de cumplimiento de los acuerdos. Era la primera vez que los dos líderes se veían en persona, ya que antes de 2017 no habían coincidido nunca.