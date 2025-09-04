Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Discrepancias internas

Rull rechaza los motivos de Giró para irse de Junts: "Cuando hay posibilidad de entendimiento se entra a fondo, aquí y en Madrid"

Jaume Giró deja Junts y su acta en el Parlament por discrepancias con la dirección del partido

Puigdemont niega ante Junts haber abordado los Presupuestos de Sánchez con Illa

El presidente del Parlament, Josep Rull, durante una entrevista

El presidente del Parlament, Josep Rull, durante una entrevista / Jordi Borràs / ACN

Carlota Camps

Carlota Camps

Barcelona
El president del Parlament, Josep Rull, no comparte la decisión del exconseller Jaume Giró de renunciar a su escaño en la Cámara catalana y a su puesto dentro de la ejecutiva de Junts. "Respeto la decisión, pero no comparto la visión que él expresa", ha declarado en una entrevista en la ACN, después de que Giró haya anunciado esta mañana que deja la política activa por no compartir "las orientaciones" de su formación. En un comunicado, Giró ha lamentado que la política actual es "excesivamente táctica" y ha denunciado que se priorizan demasiado los "intereses de partido por encima de los de país" lo que, en su opinión, dificulta "la colaboración entre las fuerzas principales".

Es esta afirmación la que no comparte el presidente del Parlament, que defiende que Junts ha abierto una "via de transacción, pacto y acuerdo" y que es esta la "base de su programa electoral en Madrid y aquí" -en referencia al Parlament de Catalunya-. "En Madrid esta voluntad de acuerdo la estamos ejerciendo a fondo. Lo que nos estamos encontrando es un nivel de cumplimiento que en muchos casos es insostenible. Junts aplica su programa electoral, aquí y allá. Cuando hay posibilidad de entendimiento se entra y se entra a fondo. Otra cosa es que la otra parte no quiera llegar a acuerdos, que es lo que pasa a Catalunya", ha afirmado dicha entrevista.

La reacción de Puigdemont y Turull

Rull ha sido el primer dirigente de Junts en valorar públicamente la marcha de Giró. Hasta ahora el partido se había limitado a hacer un breve comunicado, en el que Carles Puigdemont y Jordi Turull aseguraban "lamentar y respectar" la decisión del político. "Fue un muy buen conseller de Economia. Sus aportaciones a la dirección del partido y al grupo parlamentario siempre han sido positivas y valoradas", remataba la comunicación oficial de la dirección, evitando así entrar en las divergencias que han provocado la marcha del exconseller.

El adiós de Giró se produce la misma semana que Puigdemont se ha visto por primera vez con el president de la Generalitat, Salvador Illa, abriendo así una nueva etapa de relaciones con el PSC. Los dos dirigentes conversaron el martes durante una hora y media en la delegación de la Generalitat en Bruselas, donde se les pudo ver sonriendo y manteniendo un tono cordial. Puigdemont no abordó con Illa el apoyo de Junts a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), ni tampoco a los catalanes, pero sí le trasladó que las relaciones con el PSOE "no van bien" por la falta de cumplimiento de los acuerdos. Era la primera vez que los dos líderes se veían en persona, ya que antes de 2017 no habían coincidido nunca.

Apertura del año judicial, en directo: última hora sobre la asistencia del fiscal general, Feijóo y Pedro Sánchez

Rull rechaza los motivos de Giró para irse de Junts: "Cuando hay posibilidad de entendimiento se entra a fondo, aquí y en Madrid"

Los vocales conservadores del CGPJ piden que el fiscal general no acuda a la apertura del año judicial y se cambie de sitio a Bolaños

El Falcon averiado en el que viajaba Sánchez lleva 41 años volando

Feijóo defiende su plante al año judicial y ve un "error someter al Rey a este choque institucional"

Feijóo explica su ausencia en el acto de Apertura Judicial: "Por lealtad y respeto al Poder Judicial y al jefe del Estado"

La Fiscalía respalda que la jueza de la dana no cite a la periodista que comió con Mazón el 29-O

DIRECTO | Óscar Puente culpa a los incendios y a la antigüedad de los trenes de los retrasos ferroviarios

