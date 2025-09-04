Jaume Giró deja Junts y su acta en el Parlament por discrepancias con la dirección del partido

El exconseller de Economia Jaume Giró dejará en las próximas horas el acta de diputado en el Parlament y su cargo en la ejecutiva de Junts. Giró, que este miércoles ya comunicó la decisión a Carles Puigdemont y Jordi Turull, defiende su decisión al considerar que "las orientaciones actuales del partido" no coinciden con su "forma de entender la política", y también porque considera que no está "en condiciones de dar al partido el que espera" de él.

"Catalunya vive, por varias razones, en un cruce decisivo y la política es, con demasiada frecuencia, excesivamente táctica. Se priorizan los intereses de partido por encima de los del país, lo que dificulta la colaboración entre las fuerzas principales y, de rebote, el bienestar y el progreso del país", explica Giró en un comunicado hecho público a primera hora de la mañana.

El exconseller aún partició este miércoles en la primera reunión de la dirección del partido tras la pausa estival, en la que Puigdemont dio parte del cara a cara que mantuvo un día antes con el president de la Generalitat, Salvador Illa, y advirtió de que este otoño la formación deberá "tomar una decisión" sobre la continuidad de su apoyo a Pedro Sánchez.

Giró siempre ha sido partidario de los pactos y, de hecho, su voz era considerada una de las más pragmáticas de la formación independentista. Fue uno de los consellers que más se posicionó en contra de la salida de Junts del Govern de Pere Aragonès en 2022, ya que consideró que la decisión no tenía "ninguna ventaja". "Que nadie se engañe. El motor para ir hacia adelante siempre, aquí y en cualquier lugar del mundo, es el gobierno", afirmó en aquel momento.

Su postura tensó las relaciones con Puigdemont, que a pesar de no pronunciarse públicamente, defendía la salida del Executiu. Después de este choque público, las relaciones con Puigdemont ya nunca volvieron a recomponerse. En junio de 2023, intentó ser candidato a las elecciones generales de 2023, pero la cúpula posconvergente le pidió que no forzara unas primarias en contra de su apuesta, Míriam Nogueras.

A pesar de las discrepancias, ya evidentes entonces, Giró formó parte de la candidatura de Junts al Parlament en mayo de 2024 y volvió a obtener un espacio dentro de la ejecutiva tras el congreso del otoño del año pasado en Calella. Sin embargo, quedó fuera de la permanente -el núcleo de decisión más duro- y durante este primer año de legislatura tampoco ha tenido un papel destacado en la Cámara catalana.

Además de las diferencias ideológicas, Giró tampoco compartía el funcionamiento interno de Junts, y era crítico con el hiperliderazgo de Puigdemont.

"Tengo la sensación de que mi aportación no se corresponde plenamente con la exigencia y la implicación que yo mismo me impongo en la vida. En este momento, no estoy en condiciones de dar al partido lo que espera de mí, ni tampoco las orientaciones actuales del partido coinciden con mi manera de entender la política que creo que hoy conviene y necesita el país", concluye dicho comunicado, en el que también afirma que nunca ha querido "calentar la silla" y que quiere seguir siendo fiel a este principio.