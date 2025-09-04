Choque con los jueces
Feijóo defiende su plante al año judicial y ve un “error someter al Rey a este choque institucional”
El líder de la oposición estará a la misma hora con Ayuso inaugurando el curso político del PP de Madrid
Mariano Alonso FreireMariano Alonso Freire
Redactor de la sección de Política
(Madrid, 1979). Comenzó su trayectoria en 2002 en la Cadena COPE, donde ejerció como editor de los servicios informativos. Luego presentó informativos en LDTV y en esRadio.
Desde 2014 se dedica específicamente a la información política, habiendo cubierto para cabeceras como El Español y ABC la información del PSOE, el PP, Podemos, Vox y Ciudadanos. Ha cubierto la Presidencia de Pedro Sánchez desde 2020 a 2025, siguiendo al presidente en distintos viajes internacionales.
Participa como analista en Televisión Española, la Cadena SER y Onda Madrid.
En 2024 publicó en Plaza y Janés Otegi, la última bala de ETA, la primera biografía del histórico líder de Bildu.
Escribe desde Madrid.
El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, admite ya su plante al acto de apertura solemne del año judicial que presidirá este viernes en el Tribunal Supremo (TS) el Rey Felipe VI y que como es habitual contará con la presencia y los discursos de la presidenta del alto tribunal, Isabel Perelló, y del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a las puertas de que tenga que someterse a juicio ante ese mismo TS por un posible delito de revelación de secretos.
En un mensaje en su perfil en X, el presidente del Partido Popular (PP) asegura este jueves que "quien mancha la apertura del año judicial es Sánchez atacando a jueces y un fiscal general procesado que se empeña en intervenir ante el Supremo que le investiga", y concluye que "someter al Rey a que presencie este choque institucional sin precedente es un error que no avalaré con mi presencia".
Feijóo desvela así que su intención clara es realizar un plante en protesta por lo que el PP considera una anomalía, el hecho de que un fiscal general imputado y procesado comparezca en un acto de tanta tradición y solera. Veinticuatro horas antes, y mediante un comunicado remitido a los medios de comunicación, Génova comunicó la ausencia de su jefe de filas al acto en Las Salesas, pero atribuyéndolo más bien a una prioridad de agenda, pues a la misma hora y en la capital de España Feijóo acompañará a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al acto de apertura del curso político que celebra el PP regional.
Desde que fue elegido presidente del PP en 2022, Feijóo había acudido siempre a la apertura del año judicial, como también hacía su antecesor, Pablo Casado. Sin embargo, no siempre el líder de la oposición ha estado presente y, por ejemplo, el presidente del Gobierno tampoco acude. Pedro Sánchez no estará este viernes en la sede del TS, donde la máxima representación de su Gabinete la ostentará el ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños.
Suscríbete para seguir leyendo
- El TSJ de Madrid anuló 'multas' de 300.000 euros al presidente de Equipo Económico por 'irregularidades' de Hacienda con Montoro de ministro
- El despacho que fundó Montoro rechazó en tres ocasiones identificar ante Hacienda a clientes de su presidente
- Puigdemont podrá volver en el primer trimestre de 2026 sin riesgo a ser detenido
- Salvador Illa y Carles Puigdemont hoy, en directo: última hora de la reunión en Bruselas
- Illa diseña una Diada 'abierta al mundo': 'Catalunya es un país rico dentro de su diversidad
- La Oficina Antifrau de Catalunya advierte a tres administraciones de posibles amaños en contratos públicos
- El juez Peinado requiere a Moncloa todos los correos de la cuenta de Begoña Gómez desde julio de 2018
- El Ejército de Aire recibe a la princesa Leonor como alumna en plena campaña para solucionar su carencia de efectivos