Un exmagistrado del Supremo se burla de las personas trans en un acto de Vox en el Congreso: "Me llamo Francisca Javiera y soy mujer"

Vox ha convertido este jueves el Congreso de los Diputados en un altavoz contra el feminismo, denunciando que las leyes españolas están pensadas para perjudicar a los hombres frente a las mujeres y la gran cantidad de denuncias falsas que se producen cada año. Todo ello sin datos y, sobre todo, obviando los informes del Consejo General del Poder Judicial que señaló que en 2023 esta situación se produjo en el 0,0010% de los más de 199.000 causas que pasaron los tribunales. Sin embargo, a las habituales afirmaciones del partido de extrema derecha se han sumado burlas a distintos colectivos.

"Esto es un pegote de barro cocido", ha dicho el exmagistrado del Tribunal Superior y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Francisco Javier Borrego, con una hoja de papel arrugada en la mano. "No me digan que me lo van a discutir porque si ustedes me lo discuten hoy me siento mujer, me llamo Francisca Javiera y soy mujer. No me lo discutan, que les llevo por delito de odio a un tribunal", ha continuado, burlándose de las personas trans. Y, ante la sonrisa de los asistentes, ha sentenciado: "Han respetado mi identidad de género que transitoriamente en dos segundos he manifestado".

Y no solo eso. Borrego ha recurrido a las palabras de Santiago Abascal, líder de Vox, para arremeter contra el "barco negrero" de Open Arms; ha ironizado con que el redactado de la ley que permitió el matrimonio homosexual sitúe en primer lugar los matrimonios entre personas del mismo sexo y no entre distintos sexos; y se ha puesto en pie para mofarse del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por haber recibido la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort. "Muchas gracias, Javier. La verdad es que hay veces que hay que reírse un poco con estos temas tan serios y tan complicados. Siempre viene bien un poquito de humor", le ha dicho la diputada de Vox Rocío Aguirre al finalizar su intervención.

Discurso "sin filtro"

El acto, bajo el título de 'Ideología de género y denuncias falsas España/Argentina' y que fue aceptado en el Congreso con los votos de PP y PSOE en la Mesa del Congreso, ha arrancado con una intervención de la dirigente de Vox Rocío de Meer "sin el filtro morado del feminismo hegemónico". La diputada de extrema derecha ha denunciado el "calvario de tantísimos hombres" que se enfrentan a las denuncias falsas de sus parejas amparadas por la Ley Integral contra la Violencia de Género.

"¿Por qué solo tenemos que llorar por las mujeres asesinadas que a ellos les interesan? ¿Por qué no importan los niños y los hombres asesinados en el seno del hogar? ¿Por qué no importan esas personas?", ha cuestionado antes de invitar a todos los participantes a guardar un minuto de silencio por "todas las víctimas" y "no solo por las víctimas de los sectarios". Además, como viene siendo habitual, De Meer ha criminalizado a los migrantes por cometer el 36% de los feminicidios y ha apuntado al Gobierno: "A lo mejor el machismo lo están trayendo ellos de fuera".

Más tarde, la diputada Rocío Aguirre ha arremetido contra la Ley Integral contra la Violencia de Género: "Esta ley no funciona: despilfarra el dinero, no protege a los niños y vulnera los derechos de la mitad de la población, que son los hombres".