Salvador Illa diseña una Diada "abierta al mundo": los detalles de los actos y actividades organizadas por el Govern

El Govern ha lanzado ya la agenda institucional para la Diada del 11 de septiembre de este año, que contará, como los años anteriores, con actos en todas las delegaciones catalanas, también en el exterior. El mensaje que el Executiu quiere trasladar para el día nacional de Catalunya es que el Onze de Setembre es una celebración "abierta al mundo" y que su espíritu es de la "cohesión", la "diversidad" y la "pluralidad".

"Se quiere trasladar el mensaje de que Catalunya es un país rico dentro de su diversidad y pluralidad, igualitario, inclusivo y abierto, y rico culturalmente", defendió la portavoz del Executiu, Sílvia Paneque, cuando expuso los detalles de esta jornada. La consellera explicó que en el encuentro del Govern en Arnes (Terres de l'Ebre, Tarragona) para preparar este curso político, el president Salvador Illa enacrgó a los consellers que todos los objetivos se centraran en trasladar que este debe ser el 'Govern de tothom', y, por tanto, la Diada "de todos". Y este es el lema que acompaña todos los eventos y que luce en el cartel diseñado por la cooperativa Partee, ganadora de la imagen institucional de la Diada que se escoge cada año entre un tribunal de profesionales.

Cartel ganador para representar la Diada 2026 / ACN

Izada de la gran 'senyera' en el Parlament

Se trata del primer Onze de Setembre diseñado íntegramente por el Govern de Illa, ya que el año pasado el president fue investido apenas un mes antes del 11 de septiembre, por lo que se mantuvo la agenda programada por el Executiu de Aragonès. La novedad de este 2025 es que será la primera vez que se ice una 'senyera' de 54 metros cuadrados a las puertas del Parlament el 10 de septiembre, una tradición que el presidente del Parlament, Josep Rull, ha recuperado para dar inicio a la jornada de celebración. Él mismo encargó las obras para construir el mástil de 25 metros cuando llegó a la presidencia de la Cámara para esta ocasión especial, como avanzó EL PERIÓDICO.

A este acto solemne asistirán Illa, Rull y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, quienes serán los encargados de la recepción institucional de esta ceremonia que pretende repetirse cada año. Tras asistir a la izada de la bandera, Illa hará el tradicional discurso institucional de vigilia de la Diada, a las 21 horas del miércoles desde el Palau de la Generalitat, y que será emitidio por TV3 y Catalunya Ràdio.

El acto central

Al día siguiente, el día 11 de septiembre, se celebran dos actos centrales: la ofrenda floral al monumento Rafael Casanova, a partir de las 9:00 horas, y el acto institucional de la Diada Nacional de Catalunya, a las 20.00 horas. La directora artística de todos los actos es, por segundo año consecutivo, Marta Bayarri.

La directora artí­stica de la Diada, Marta Bayarri. / EUROPA PRESS

"Queremos poner el acento en la pluralidad", destacó la directiva durante la presentación de los actos. Una diversidad que se plasma entre los invitados al acto institucional central: Antonio Orozco, Àngel Llàcer, la Ven'nus, els Amics de les Arts o Queralt Lahoz y Ignasi Terrassa, entre otros. La ceremonia, que tendrá lugar en el Teatre Nacional de Catalunya, la conducirá Aurora Massip y se centrará en las efemérides que se celebran este 2025.

Así, el protagonismo de las escenas se reparte en dos figuras centenarias: el escritor valenciano Paco Candel, "símbolo del modelo de convivencia en Catalunya", que obtuvo la Creu de Sant Jordi (1983) y la Medalla d’Or de la Generalitat (2003); y la Doctora en Matemáticas y astrónoma, Maria Assumpció Català, "una de las mujeres más potentes", en palabras de Bayarri, del ideario catalán y también Creu de Sant Jordi (2009). Durante el acto también se homenajeará los 50 años del Congreso de Cultura Catalana, que se celebró con motivo del final de la dictadura franquista.

Actividades por todo el territorio

Más allá de toda la programación en Barcelona, también hay previstos actos en todas las delegaciones: Tarragona, Terres de l'Ebre, Alt Pirineu i Aran, Perpinyà, Lleida, Girona, Penedès, Vic y también ha incluido la capital, Madrid, como ya hizo el año pasado. Los consellers se repartirán por los diferentes puntos del territorio para representar al Govern en todos ellos. Aun así, no todos los actos serán el día 11, algunos de ellos serán un día antes o los días posteriores. También habrá miembros del Executiu en algunos ayuntamientos, como Vic o Sant Boi.

Fuera del Estado también se repetirán las celebraciones en las delegaciones en el exterior. Habrá recepciones institucionales por parte de los representantes fuera de las fronteras en Bruselas, Dakar, Berlín, Andorra la Vella, São Paulo, Buenos Aires, Seúl, Washington D.C, Viena, París, Roma, L'Alguer, Tokio, Ciudad de México, Rabat, Helsinki, Lisboa, Londres, Ginebra y Zagreb.