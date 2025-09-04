Texto completo
Lee aquí el comunicado de las asociaciones mayoritarias de jueces y fiscales que piden al fiscal general que no acuda a la apertura de tribunales
Las asociaciones mayoritarias de jueces y fiscales reclaman al fiscal general que se abstenga de acudir a la apertura de tribunales con el Rey
Jueces y fiscales cuestionan la asistencia del fiscal general a la apertura de tribunales junto al Rey: "Cada uno asume su propia responsabilidad"
La ofensiva de Sánchez contra los jueces que cercan al Gobierno tensa la apertura del año judicial más atípico
La Asociación Profesional de la Magistratura y la Asociación de Fiscales, mayoritarias en la representación de ambas carreras, han hecho público un duro comunicado en el que reclaman al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que "por respeto a Su Majestad el Rey" y a quienes integran estos colectivos "se abstenga de asistir al acto solemne de apertura del Año Judicial" que se celebra este viernes en el Tribunal Supremo.
Este es el comunicado completo:
"Mañana se celebrará en el Tribunal Supremo el acto solemne de apertura del Año Judicial bajo la Presidencia de S.M. el Rey, con la presencia de la Presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Excma. Sra. Dña. Isabel Perelló, así como del Fiscal General del Estado.
Queremos mostrar nuestro rechazo a la presencia en este acto de D. Álvaro García Ortiz. Sentar junto a S.M. el Rey y ante el Poder Judicial a una persona contra la que se ha acordado la incoación de un procedimiento abreviado en virtud de resolución firme y cuando, con toda probabilidad, se abrirá juicio oral, es un hecho insólito, que constituye un acto de desprecio a los principios básicos del Estado de Derecho y al propio Jefe del Estado, mina la credibilidad de la Justicia y afecta a todos los jueces, magistrados y fiscales que cada día desempeñamos nuestra función desde la absoluta independencia y con escrupuloso respeto al principio de legalidad.
Como no puede ser de otro modo, respetamos la presunción de inocencia de D. Álvaro García Ortiz y será debidamente amparado ante los tribunales, sin embargo, el respeto a las instituciones y a lo que representan están por encima de los intereses particulares de quienes somos servidores públicos. Por eso, desde aquí queremos solicitar al Fiscal General del Estado que, por respeto a S.M. el Rey y a quienes integramos las carreras judicial y fiscal se abstenga de asistir al acto solemne de apertura del Año Judicial.
En Madrid a 4 de septiembre de 2025"
ASOCIACION PROFESIONAL DE LA MAGISTRATURA
ASOCIACION DE FISCALES
ASOCIACION PROFESIONAL E INDEPENDIENTE DE FISCALES
