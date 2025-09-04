Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Apertura del año judicial, en directo: última hora sobre la asistencia del fiscal general, Feijóo y Pedro Sánchez

La ofensiva de Sánchez contra los jueces que cercan al Gobierno tensa la apertura del año judicial más atípico

El Rey Felipe VI (i) recibe en audiencia al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz (d), en el Palacio de la Zarzuela. a 3 de septiembre de 2025, en Madrid (España).

Cristina Gallardo

Ángeles Vázquez

Iván Gil

Madrid
El Rey preside este viernes el acto de apertura del año judicial con todas las miradas puestas en el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que está imputado y cuya presencia rechaza el bloque conservador del CGPJ y una parte de la judicatura, y se prevé un clima aún más tenso tras las recientes críticas de Pedro Sánchez a algunos jueces.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora y noticias de la apertura del año judicial.

