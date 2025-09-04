Apertura del año judicial, en directo: última hora sobre la asistencia del fiscal general, Feijóo y Pedro Sánchez

El Rey preside este viernes el acto de apertura del año judicial con todas las miradas puestas en el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que está imputado y cuya presencia rechaza el bloque conservador del CGPJ y una parte de la judicatura, y se prevé un clima aún más tenso tras las recientes críticas de Pedro Sánchez a algunos jueces.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora y noticias de la apertura del año judicial.