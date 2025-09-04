En Directo
Apertura del año judicial, en directo: última hora sobre la asistencia del fiscal general, Feijóo y Pedro Sánchez
La ofensiva de Sánchez contra los jueces que cercan al Gobierno tensa la apertura del año judicial más atípico
Los vocales conservadores del CGPJ piden que el fiscal general no acuda a la apertura del año judicial y se cambie de sitio a Bolaños
Cristina GallardoCristina Gallardo
Redactora de Tribunales
Seguimiento de información jurídica y casos de corrupción e investigación en el Tribunal Supremo, Fiscalía, Tribunal Constitucional, Audiencia Nacional, Consejo General del Poder Judicial, Ministerio de Justicia. Analista de temas jurídicos. 25 años como redactora de Tribunales y quince de ellos como responsable de equipo de Tribunales en Europa Press. Jefa de Tribunales de El Periódico de España desde su fundación, en octubre de 2021, y ahora también en Tribunales en El Periódico.
Ángeles VázquezÁngeles Vázquez
Periodista
Periodista especializada en tribunales desde 1996. Primero en Europa Press, donde fui jefa de la sección de tribunales hasta que me incorporé a 'Público'. El cierre de su edición en papel me llevó a pasar al 'otro lado' e incorporarme a prensa del Ministerio de Justicia. Acabada esa etapa colaboré con el 'Ara' hasta que me incorporé a la redacción de 'El Mundo'. Llegué a 'El Periódico' en 2016 y desde entonces vivo entre la Audiencia Nacional, el Supremo y el Constitucional. Descubrí '100 cosas que hacer en Madrid al menos una vez en la vida' y lo conté en un libro.
Iván GilIván Gil
Periodista
Me encargo de cubrir la información política sobre el PSOE y el Gobierno en EL PERIÓDICO. Antes estuve doce años en El Confidencial y comencé haciendo información local en Galicia, en los diarios Faro de Vigo y La Región. Como analista político he participado en diversos medios y actualmente lo hago de forma habitual en la TVG.
El Rey preside este viernes el acto de apertura del año judicial con todas las miradas puestas en el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que está imputado y cuya presencia rechaza el bloque conservador del CGPJ y una parte de la judicatura, y se prevé un clima aún más tenso tras las recientes críticas de Pedro Sánchez a algunos jueces.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora y noticias de la apertura del año judicial.
Cristina Gallardo
Los vocales progresistas del CGPJ lanzan un mensaje de "tranquilidad y de normalidad institucional
Los vocales progresistas del Consejo General del Poder Judicial han respondido a la exigencia que han realizado sus compañeros conservadores para que se inste la no participación del fiscal general del Estado en el acto de apertura de tribunales de este viernes y se cambie la ubicación de Félix Bolaños en el acto. En su comunicado, transmiten un mensaje de "tranquilidad y de normalidad institucional, alejado de cualquier forma de polaridad artificiosa" y recuerdan que la presencia del ministro de Justicia en estrados (junto a los magistrados) es una "costumbre constitucionalidad consolidada propia de su posición institucional".
Iván Gil
El Gobierno carga contra ausencia de Feijóo en la apertura del año nuevo judicial por “desconsideración” a las instituciones
El plante del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, a la apertura del año nuevo judicial en protesta por la presencia de un fiscal general procesado es para el Gobierno un acto de falta de respeto istitucional. “Una grave desconsideración al Rey, al TS, al FGE, al CGPJ y a la carrera judicial y fiscal al completo”, ha cargado el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, a través de la red social X. Según ha afeado el titular de Justicia, “respetar las instituciones democráticas es fundamental en un Estado de Derecho”.
Cristina Gallardo
Los vocales conservadores del CGPJ piden que el fiscal general no acuda y se cambie de sitio a Bolaños
La celebración este viernes en el Tribunal Supremo del acto solemne de apertura de tribunales en presencia de Felipe VI se espera especialmente tensa. La presencia del fiscal general del Estado, tras haber sido procesado por este órgano, ha movilizado a la carrera judicial y fiscal y también al sector conservador del Consejo General del Poder Judicial. Sus diez vocales han dirigido una carta a su presidenta, Isabel Perelló, solicitando que traslade Álvaro García Ortiz "la inconveniencia de intervenir en el acto en las actuales circunstancias". Lee aquí el texto completo.
Cristina Gallardo
Las asociaciones mayoritarias de jueces y fiscales reclaman al fiscal general que se abstenga de acudir
La Asociación Profesional de la Magistratura y la Asociación de Fiscales, mayoritarias en la representación de ambas carreras, han hecho público un duro comunicado en el que reclaman al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que "por respeto a Su Majestad el Rey" y a quienes integran estos colectivos "se abstenga de asistir al acto solemne de apertura del Año Judicial" que se celebra este viernes en el Tribunal Supremo. Lee aquí el texto completo.
Cristina Gallardo
Jueces y fiscales cuestionan la asistencia del fiscal general a la apertura de tribunales junto al Rey
¿Debe acudir Álvaro García Ortiz al acto solemne de apertura del año judicial que se celebra este viernes y leer su discurso anual más importante ante el rey de España? Destacados miembros de la judicatura y la Fiscalía se hacen esta pregunta en los últimos días, señalando que quizá lo más acertado sería dar a otro miembro de la Fiscalía la encomienda, después de que el fiscal general haya sido procesado por el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos que podría haber vulnerado la presunción de inocencia de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Lee aquí las opiniones de la judicatura.
La ofensiva de Sánchez contra los jueces que cercan al Gobierno tensa la apertura del año judicial más atípico
Pedro Sánchez ha arrancado el curso político agitando la existencia de una suerte de guerra sucia judicial que ha elevado a máximos la tensión entre poderes del Estado, con sectores de la judicatura recriminándole actitudes populistas. No es la primera vez que desde el Ejecutivo se deslizan acusaciones de mala praxis en algunos de los casos que cercan a Sánchez, pero sí que sea el propio presidente del Gobierno quien acuse sin eufemismos a los jueces que instruyen estos procesos de estar “haciendo política” para perjudicarlo. El escudo del denominado ‘lawfare’ para sostener la confianza en un fiscal general del Estado procesado por revelación de secretos y el salto del jefe del Ejecutivo pasando personalmente a la ofensiva marcan así la apertura del año judicial más atípico. Lee aquí el textoi completo.
La apertura del año judicial
