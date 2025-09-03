Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Oriente Próximo

Sánchez considera que la respuesta de Europa en Gaza ha sido un "fracaso"

El líder socialista describió, además, el ataque de Israel contra la franja palestina como uno de los episodios más oscuros de las relaciones internacionales del siglo XXI

Sánchez considera que la respuesta de Europa en Gaza ha sido un &quot;fracaso&quot;

Sánchez considera que la respuesta de Europa en Gaza ha sido un "fracaso"

EFE

Londres
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El doble rasero de Occidente con relación a las guerras en Ucrania y Gaza amenaza con socavar su posición global, dijo el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en una entrevista con el diario 'The Guardian', y describió la respuesta de Europa ante la crisis en la franja palestina de "fracaso".

Sánchez concedió la entrevista, publicada hoy, antes de su reunión en Londres con el primer ministro británico, Keir Starmer, con el que presidirá la firma de un acuerdo bilateral que pretende sellar una cooperación entre España y el Reino Unido en diversos ámbitos.

El líder socialista describió, además, el ataque de Israel contra la franja palestina como uno de los episodios más oscuros de las relaciones internacionales del siglo XXI y consideró que Estados Unidos, bajo el liderazgo de Donald Trump, intenta poner fin al orden global basado en normas establecidas tras la II Guerra Mundial.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El TSJ de Madrid anuló 'multas' de 300.000 euros al presidente de Equipo Económico por 'irregularidades' de Hacienda con Montoro de ministro
  2. El despacho que fundó Montoro rechazó en tres ocasiones identificar ante Hacienda a clientes de su presidente
  3. Trenes, sentencia del catalán y regreso de Puigdemont: los riesgos que afronta Illa este otoño
  4. Puigdemont podrá volver en el primer trimestre de 2026 sin riesgo a ser detenido
  5. Salvador Illa y Carles Puigdemont hoy, en directo: última hora de la reunión en Bruselas
  6. Illa diseña una Diada 'abierta al mundo': 'Catalunya es un país rico dentro de su diversidad
  7. La Oficina Antifrau de Catalunya advierte a tres administraciones de posibles amaños en contratos públicos
  8. Xavier Domènech, exlíder de los Comuns: 'Me han sondeado de distintos espacios políticos, pero no me planteo volver

Alberto Gónzalez Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso a la llegada a los juzgados de Plaza de Castilla.

Alberto Gónzalez Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso a la llegada a los juzgados de Plaza de Castilla.

El novio de Ayuso justifica ante la Audiencia negocios en México y Costa de Marfil para evitar ser juzgado por facturación falsa

El novio de Ayuso justifica ante la Audiencia negocios en México y Costa de Marfil para evitar ser juzgado por facturación falsa

Albares, sobre el hundimiento de EEUU de una narcolancha venezolana: “Nosotros usamos métodos policiales, no militares"

Albares, sobre el hundimiento de EEUU de una narcolancha venezolana: “Nosotros usamos métodos policiales, no militares"

Sánchez considera que la respuesta de Europa en Gaza ha sido un "fracaso"

Sánchez considera que la respuesta de Europa en Gaza ha sido un "fracaso"

Primer encuentro entre Felipe VI y García Ortiz tras saberse que el fiscal se sentará en el banquillo

Primer encuentro entre Felipe VI y García Ortiz tras saberse que el fiscal se sentará en el banquillo

Sánchez visita Londres por primera vez para potenciar la relación comercial tras el acuerdo de Gibraltar e inversiones en defensa

Sánchez visita Londres por primera vez para potenciar la relación comercial tras el acuerdo de Gibraltar e inversiones en defensa

Las comunidades del PP mantienen su firmeza contra la quita pese a que el Gobierno dice ahora que pueden dedicar el ahorro a más gasto social

Las comunidades del PP mantienen su firmeza contra la quita pese a que el Gobierno dice ahora que pueden dedicar el ahorro a más gasto social

Mazón anuncia 350 millones más en ayudas "automáticas" para afectados por la dana

Mazón anuncia 350 millones más en ayudas "automáticas" para afectados por la dana