Oriente Próximo
Sánchez considera que la respuesta de Europa en Gaza ha sido un "fracaso"
El líder socialista describió, además, el ataque de Israel contra la franja palestina como uno de los episodios más oscuros de las relaciones internacionales del siglo XXI
EFE
El doble rasero de Occidente con relación a las guerras en Ucrania y Gaza amenaza con socavar su posición global, dijo el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en una entrevista con el diario 'The Guardian', y describió la respuesta de Europa ante la crisis en la franja palestina de "fracaso".
Sánchez concedió la entrevista, publicada hoy, antes de su reunión en Londres con el primer ministro británico, Keir Starmer, con el que presidirá la firma de un acuerdo bilateral que pretende sellar una cooperación entre España y el Reino Unido en diversos ámbitos.
El líder socialista describió, además, el ataque de Israel contra la franja palestina como uno de los episodios más oscuros de las relaciones internacionales del siglo XXI y consideró que Estados Unidos, bajo el liderazgo de Donald Trump, intenta poner fin al orden global basado en normas establecidas tras la II Guerra Mundial.
- El TSJ de Madrid anuló 'multas' de 300.000 euros al presidente de Equipo Económico por 'irregularidades' de Hacienda con Montoro de ministro
- El despacho que fundó Montoro rechazó en tres ocasiones identificar ante Hacienda a clientes de su presidente
- Trenes, sentencia del catalán y regreso de Puigdemont: los riesgos que afronta Illa este otoño
- Puigdemont podrá volver en el primer trimestre de 2026 sin riesgo a ser detenido
- Salvador Illa y Carles Puigdemont hoy, en directo: última hora de la reunión en Bruselas
- Illa diseña una Diada 'abierta al mundo': 'Catalunya es un país rico dentro de su diversidad
- La Oficina Antifrau de Catalunya advierte a tres administraciones de posibles amaños en contratos públicos
- Xavier Domènech, exlíder de los Comuns: 'Me han sondeado de distintos espacios políticos, pero no me planteo volver