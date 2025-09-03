Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Este viernes

Salvador Illa comparte su modelo económico y territorial en València en un desayuno informativo de Prensa Ibérica

El president de la Generalitat dará una conferencia este viernes a partir de las 10.30 horas, en el The Westin Valencia, para exponer la 'prosperidad compartida', en una jornada en la que también participará la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant

Condonación de casi 85.000 millones de deuda autonómica: ¿Cómo es? ¿A qué comunidad beneficia más?

Análisis de la reunión en Bruselas: Salvador Illa y Carles Puigdemont rompen el hielo

El Periódico

El Periódico

València
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, participa este viernes 5 de septiembre en un desayuno informativo en València para compartir su modelo económico y territorial. El foro se enmarca en la gira que Illa está realizando de la mano de EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica, por las distintas comunidades autónomas, bajo el título 'Prosperidad compartida', y con la colaboración de los diarios regionales del grupo, como 'Levante-EMV', y de la propia Generalitat.

El encuentro se celebra a partir de las 10.30 horas en el The Westin Valencia y consiste en una intervención inicial del president y un diálogo posterior con el director de 'Levante-EMV', Joan-Carles Martí. Antes, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, llevará a cabo una presentación del desayuno, que podrá seguirse en directo vía streaming en la web de EL PERIÓDICO, Levante-EMV y otros diarios de Prensa Ibérica. En los últimos meses, Illa ya ha compartido su modelo territorial en Zaragoza, Pamplona y Vigo.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, durante una reunión del Govern.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, durante una reunión del Govern. / ACN

La financiación singular

El acto servirá para abordar los intereses que ambas autonomías comparten en un momento en que la siempre espinosa cuestión de la financiación autonómica vuelve a estar de actualidad, tras el acuerdo entre el Gobierno central y la Generalitat para que Catalunya disponga de un modelo de financiación "singular" y tras la quita de la deuda del FLA aprobada este martes en el Consejo de Ministros. Illa ha defendido en todas sus intervenciones que se trata de una reforma alejada de la "confrontación territorial" y exportable al resto de territorios que lo deseen porque España necesita reformar el sistema de financiación autonómica, que está caducado, siempre respetando la "solidaridad" entre las autonomías.

La cita con Prensa Ibérica tiene especial interés también después de que Illa se reuniera el martes con Puigdemont en Bruselas por primera vez desde que ostenta el cargo como jefe del Govern de la Generalitat de Catalunya.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El TSJ de Madrid anuló 'multas' de 300.000 euros al presidente de Equipo Económico por 'irregularidades' de Hacienda con Montoro de ministro
  2. El despacho que fundó Montoro rechazó en tres ocasiones identificar ante Hacienda a clientes de su presidente
  3. Trenes, sentencia del catalán y regreso de Puigdemont: los riesgos que afronta Illa este otoño
  4. Puigdemont podrá volver en el primer trimestre de 2026 sin riesgo a ser detenido
  5. Salvador Illa y Carles Puigdemont hoy, en directo: última hora de la reunión en Bruselas
  6. Illa diseña una Diada 'abierta al mundo': 'Catalunya es un país rico dentro de su diversidad
  7. La Oficina Antifrau de Catalunya advierte a tres administraciones de posibles amaños en contratos públicos
  8. Xavier Domènech, exlíder de los Comuns: 'Me han sondeado de distintos espacios políticos, pero no me planteo volver

Puigdemont reúne a la cúpula de Junts en Waterloo un día después de su cita con Illa

Puigdemont reúne a la cúpula de Junts en Waterloo un día después de su cita con Illa

Deloitte esquiva las peticiones del juez Peinado porque nunca tuvo acceso a códigos fuente del software de Begoña Gómez

Deloitte esquiva las peticiones del juez Peinado porque nunca tuvo acceso a códigos fuente del software de Begoña Gómez

Bolaños insiste en acotar a una "minoría" los "jueces que hacen política" el día del nombramiento de dos presidentes de sala del TS

Bolaños insiste en acotar a una "minoría" los "jueces que hacen política" el día del nombramiento de dos presidentes de sala del TS

Díaz adelanta que volverá a presentar la reducción de jornada si Junts tumba la ley: "Mi paciencia es infinita"

Díaz adelanta que volverá a presentar la reducción de jornada si Junts tumba la ley: "Mi paciencia es infinita"

El Gobierno compromete una reunión entre Sánchez y Puigdemont sin concretar fecha ni lugar

El Gobierno compromete una reunión entre Sánchez y Puigdemont sin concretar fecha ni lugar

Salvador Illa comparte su modelo económico y territorial en València en un desayuno informativo de Prensa Ibérica

Salvador Illa comparte su modelo económico y territorial en València en un desayuno informativo de Prensa Ibérica

El PP apunta a la "trama navarra" del caso Cerdán y llevará al Senado a Chivite

El PP apunta a la "trama navarra" del caso Cerdán y llevará al Senado a Chivite

Page respalda la quita de la deuda autonómica frente al PP y desmiente que sea un "regalo" al independentismo catalán

Page respalda la quita de la deuda autonómica frente al PP y desmiente que sea un "regalo" al independentismo catalán