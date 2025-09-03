Senado
El PP apunta a la "trama navarra" del caso Cerdán y llevará al Senado a Chivite
La portavoz de los populares en la Cámara Alta acusa a la presidenta de Navarra de impulsar un entramado de concesiones de obra pública a cambio de mordidas
Mariano Alonso FreireMariano Alonso Freire
Redactor de la sección de Política
(Madrid, 1979). Comenzó su trayectoria en 2002 en la Cadena COPE, donde ejerció como editor de los servicios informativos. Luego presentó informativos en LDTV y en esRadio.
Desde 2014 se dedica específicamente a la información política, habiendo cubierto para cabeceras como El Español y ABC la información del PSOE, el PP, Podemos, Vox y Ciudadanos. Ha cubierto la Presidencia de Pedro Sánchez desde 2020 a 2025, siguiendo al presidente en distintos viajes internacionales.
Participa como analista en Televisión Española, la Cadena SER y Onda Madrid.
En 2024 publicó en Plaza y Janés Otegi, la última bala de ETA, la primera biografía del histórico líder de Bildu.
Escribe desde Madrid.
El Partido Popular (PP) insiste en martillear con el caso Cerdán en el arranque del curso político, y en utilizar el Senado, donde los de Alberto Núñez Feijóo tienen mayoría absoluta, para reclamar responsabilidades políticas al PSOE por su corrupción. La portavoz de los populares en la Cámara Alta, Alicia García, apuntó este miércoles, durante una rueda de prensa en el salón de los pasos perdidos de la institución, a la "trama navarra" como clave en el escándalo. Y concretó las próximas comparecencias en la comisión de investigación creada ad hoc en el Senado, entre ellas las de la presidenta del Gobierno de Navarra, la socialista María Chivite. García la definió como "la alumna aventajada del sanchismo, en sus cesiones al separatismo".
La portavoz de los populares en el Senado acusó a Chivite de haber levantado desde el Ejecutivo de la Comunidad Foral "una trama de concesiones de obra pública a cambio de mordidas, que pudieron acabar incluso en el bolsillo de dirigentes del Partido Socialista o del propio Partido Socialista", señaló abonando la tesis de una posible financiación irregular del PSOE, algo que el propio Pedro Sánchez volvió a negar por enésima vez durante su entrevista del pasado lunes en Televisión Española.
Además de Chivite, una dirigente siempre muy próxima a Cerdán, que entre lágrimas mostró su decepción con el ex número 3 socialista y ex diputado por Navarra tras conocerse el pasado 12 de junio el demoledor informe en su contra de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el PP llevará a la comisión de investigación la próxima semana, como ya se había anunciado, a la llamada 'fontanera' de Ferraz, la exmilitante socialista Leire Díez, quien aparecía en un grabación publicada por El Confidencial junto a varios empresarios de la trama de hidrocarburos tratando de recabar información sobre el teniente coronel Antonio Balas, de la UCO, a cambio de favores al empresario Alejandro Hamlyn, que entre otras cosas tenía deudas pendientes con la Hacienda Foral navarra.
Suscríbete para seguir leyendo
- El TSJ de Madrid anuló 'multas' de 300.000 euros al presidente de Equipo Económico por 'irregularidades' de Hacienda con Montoro de ministro
- El despacho que fundó Montoro rechazó en tres ocasiones identificar ante Hacienda a clientes de su presidente
- Trenes, sentencia del catalán y regreso de Puigdemont: los riesgos que afronta Illa este otoño
- Puigdemont podrá volver en el primer trimestre de 2026 sin riesgo a ser detenido
- Salvador Illa y Carles Puigdemont hoy, en directo: última hora de la reunión en Bruselas
- Illa diseña una Diada 'abierta al mundo': 'Catalunya es un país rico dentro de su diversidad
- La Oficina Antifrau de Catalunya advierte a tres administraciones de posibles amaños en contratos públicos
- Xavier Domènech, exlíder de los Comuns: 'Me han sondeado de distintos espacios políticos, pero no me planteo volver