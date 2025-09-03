Guía | Todos los detalles de manifestación independentista de la Diada 2025

Lejos quedan las multitudinarias manifestaciones independentistas que reunían a cerca de un millón y medio de personas en Barcelona cada 11 de septiembre entre 2012 y 2014, según datos de la Guardia Urbana. La protesta ha ido perdiendo fuelle con el paso del tiempo y en 2024 apenas se alcanzaron los 73.500 participantes a la manifestación de la ANC en toda Catalunya, en un formato descentralizado en la capital catalana y otras cuatro ciudades más. Este 2025, las principales entidades soberanistas vuelven a apelar a la sociedad civil para llenar las calles en la Diada. Estos son los detalles de la manifestación convocada para este año.

Barcelona volverá a ser protagonista, con una manifestación que este año arrancará a las 17.14 horas desde la plaza de Pla de Palau, al lado de la Estació de França, y avanzará por el paseo de Isabel II y el paseo de Colom hasta llegar a La Rambla, número 1. En Girona, el recorrido se iniciará en la plaza de Catalunya y se dirigirá hasta los jardines de la Devesa, frente al espacio de La Rosaleda, que acogerá el acto central de la ciudad. En Tortosa, en las Terres de l’Ebre, la marcha comenzará a la misma hora en la plaza de Gerard Vergés y culminará en la confluencia entre la avenida de Catalunya y el paseo de l’Ebre, donde se ubicará el escenario principal.

La manifestación está convocada por las principales entidades independentistas: la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, la Associació de Municipis per la Independència (AMI), el Consell de la República, la Intersindical y el CIEMEN. Este es el segundo año que las organizaciones se conjuran para capitanear conjuntamente una manifestación que tradicionalmente había liderado la ANC. El objetivo es intentar rehacer la unidad del movimiento desde la sociedad civil para exigir a los partidos que hagan lo propio desde las instituciones.

Bajo el lema 'Més motius que mai' ('Más motivos que nunca'), las entidades presentan una manifestación marcada por un discurso integrador: "Convocamos a todos aquellos que se sientan catalanes, sin distinción de procedencia, como siempre ha sido", defendieron los organizadores cuando se presentó la campaña en julio.

La movilización pondrá el acento en tres ejes: la defensa de la lengua catalana, la denuncia del "espolio fiscal" y la reivindicación de la singularidad histórica de Catalunya como nación. "Queremos ser una voz unitaria para recordar que tenemos más motivos que nunca para pedir la independencia", declaró entonces la vicepresidenta de la ANC, Noemí Zafra. Desde el acto se reclamó un movimiento "activo" que ensanche la base social y devuelva el debate político al terreno de la confrontación contra el Estado.

Lo más relevante de esta manifestación será quién acuda y quién no por parte de los partidos políticos. En su presentación, las entidades cerraron la puerta a invitar a Aliança Catalana, la extrema derecha independentista, a los actos, al asegurar que su discurso es "contrario a los derechos humanos". El año pasado, su líder, Sílvia Orriols, que llevaba un mes ocupando su escaño en el Parlament, no asistió.

En esta edición, sin embargo, Orriols anunció que, al ver que las entidades no le daban la bienvenida, sí iría. Como es habitual, el resto de partidos independentistas también acudirán a la cita. Junts, ERC y CUP también participarán.