Conciertos de la Diada de Catalunya 2025: ¿quién actúa este 11 de septiembre y dónde?

Como cada 11 de septiembre, la Diada en Barcelona se cerrará con música en vivo y un ambiente festivo en el paseo de Lluís Companys. Òmnium Cultural organiza la 23a edición de la Festa per la Llibertat, un evento que reúne a miles de personas alrededor del Arc de Triomf y que combina conciertos gratuitos con una feria de propuestas culturales y gastronómicas.

El cartel de este año incluye a Svetlana, el dúo formado por Júlia Díaz y Roc Bernadí, que presentará a partir de las 19.00 horas su reciente EP, 'Sarnalona', y la versión catalana del fenómeno viral 'Aserejé', una de las canciones más escuchadas del verano. Desde Ontinyent, Auxili traerá su mezcla de reggae, ska y música urbana, con temas de su último disco 'Aborigen' (2025), ofreciendo un directo enérgico y cargado de ritmo. La jornada se cerrará a las 22.00 horas con DJ K-ZU, que reinterpretará clásicos del repertorio catalán con 'remix' electrónicos.

Los conciertos empezarán a las 19:00 horas y se prolongarán hasta entrada la noche, con un programa pensado para todo tipo de público. La cita será gratuita y al aire libre.