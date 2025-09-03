Así será la Diada de Catalunya 2025: guía de actos y actividades

La Diada de este año llega a Barcelona con un programa que combina movilización, cultura y música en directo, como es habitual. Por primera vez, el Govern del PSC organiza de manera completa los actos institucionales -el año pasado mantuvo el planning diseñado por el anterior Executiu de Pere Aragonès-, mientras que las principales entidades soberanistas repiten la fórmula descentralizada de manifestaciones en Barcelona, Tortosa y Girona. Además, museos y centros culturales abrirán sus puertas de forma gratuita, y la jornada concluirá con la Festa per la Llibertat que organiza Òmnium Cultural en el paseo de Lluís Companys de la capital catalana, con conciertos y actividades para todos los públicos.

Esta es una guía de todas las actividades previstas este Onze de Setembre.

La celebración de la Diada Nacional de Catalunya a nivel institucional comenzará el 10 de septiembre con la izada de la 'senyera' en el Parlament, presidida por el jefe de la Cámara, Josep Rull; el president de la Generalitat, Salvador Illa; y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. La bandera, de seis por nueve metros, se colocará en un parque cedido por el Ayuntamiento y estará acompañada de una placa que explica su historia y simbolismo.

El acto incluirá actuaciones musicales y artísticas, con la participación de la Guàrdia d’Honors dels Mossos d’Esquadra y la Guàrdia Urbana de Barcelona en uniforme de gala. Tras la ceremonia, el Parlament ofrecerá una recepción institucional para representantes políticos, económicos, culturales y sociales.

Ese mismo día, a las 21 horas, el presidente de la Generalitat pronunciará el tradicional mensaje institucional, que se emitirá por TV3, Catalunya Ràdio y las plataformas digitales del Govern.

El acto central de la Diada se celebrará el 11 de septiembre a las 20 horas en el Teatre Nacional de Catalunya (TNC). La programación destacará por la diversidad social y cultural de Catalunya a través de la manifestación artística, con lecturas de textos por actores de distintos colectivos y actuaciones musicales. El montaje recordará hitos históricos conmemorativos de este año y se podrá seguir en directo por TV3.

Varios museos y espacios culturales de Barcelona abren sus puertas de forma gratuita con motivo de la Diada. El Museo Nacional de Arte de Catalunya (MNAC), en el Palacio Nacional de Montjuïc, permitirá la visita de 10 a 15 horas. El Museu d’Història de Catalunya, en la Barceloneta, y el Museu d’Arqueologia de Catalunya, en Poble-sec, también ofrecerán acceso gratuito durante la mañana.

En la Ciutat Vella, el Born Centre de Cultura i Memòria abrirá de 10 a 20 horas, con visitas guiadas gratuitas de 30 minutos entre las 12 y las 14 horas y entre las 17 y las 19 horas. Por su parte, el Centre Excursionista de Catalunya, en el Gòtic, organizará visitas guiadas de media hora desde las 11 hasta las 13 horas, recorriendo su sede histórica con obras de Miró, figuras renacentistas y elementos arquitectónicos como las cuatro columnas del templo de Augusto.

Como cada 11 de septiembre, la Diada en Barcelona culmina con música en vivo y un ambiente festivo en el paseo de Lluís Companys. Òmnium Cultural organiza allí la 23a edición de la Festa per la Llibertat, un evento que reúne a miles de personas alrededor del Arc de Triomf para disfrutar de actuaciones gratuitas.

El cartel de este año combina propuestas emergentes y nombres consolidados. Svetlana, el dúo formado por Júlia Díaz y Roc Bernadí, presenta su reciente EP 'Sarnalona' y la versión catalana del éxito viral 'Aserejé'. Auxili, desde Ontinyent, traerá su mezcla de reggae, ska y música urbana, con temas de su último disco 'Aborigen (2025)', prometiendo un directo enérgico y vibrante. La jornada se cerrará con DJ K-ZU, que ofrecerá 'remix' electrónicos de clásicos del repertorio catalán.

Los conciertos empezarán a las 18.30 horas y se prolongarán hasta entrada la noche.

La Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, la Associació de Municipis per la Independència (AMI), el Consell de la República, la Intersindical y el CIEMEN han convocado una movilización descentralizada en Barcelona, Tortosa y Girona. El momento más álgido de la marcha será a las 17:14 horas.

Se trata de un formato que ya se hizo en 2016 y que el año pasado las mismas entidades optaron por recuperar. Este año repiten, pero con recorridos distintos, en Barcelona, Tortosa y Girona, esta vez sin Lleida.

La manifestación, convocada bajo el lema 'Més motius que mai' ('Más motivos que nunca'), vuelve a presentarse como una oportunidad para llenar las calles y alzar la voz ante lo que, desde las entidades, consideran una "subordinación" de Catalunya frente al Estado.

A diferencia de lo que ocurrió el año pasado, cuando no hubo pronunciamiento al respecto, los organizadores sí han excluido al partido independentista de extrema derecha, Aliança Catalana, de los actos. Aun así, su líder, Sílvia Orriols, anunció en redes sociales que tiene previsto acudir.