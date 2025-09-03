La Audiencia Nacional pide un refuerzo ante la complejidad del caso en el que se investiga al jefe de la UDEF que emparedó 21 millones

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, Francisco de Jorge, ha solicitado que le asignen un juez o magistrado de apoyo para que "realice exclusivamente labores de colaboración, asistencia o asesoramiento [...] hasta concluir la tramitación de una serie de causas judiciales consideradas de especial complejidad y/o volumen de afectados", según especifica el acta de la reunión de 2 de junio de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, que obra en poder de esta redacción.

Las fuentes consultadas explican que la complejidad de la causa en la que permanece encarcelado el inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Brigada de Policía Judicial de Madrid, Óscar Sánchez, alias 'El Anodino', al que la policía descubrió 21 millones de euros escondidos dentro de los tabiques de pladur y falsos techos de su domicilio en Alcalá de Henares (Madrid), ha acabado saturando el Juzgado de De Jorge, en el que también se instruyen otras causas con numerosos investigados.

La operación Chamán de la Policía Nacional ha desvelado que el inspector jefe Sánchez fue durante años una especie de "bróker", alguien que ofrecía sus servicios a diferentes cárteles de la droga, a los que garantizaba que su cocaína llegara y pasara libre por España, según informó el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica, editorial a la que pertenece esta redacción. El resto de integrantes de la trama habrían blanqueado más de 100 millones de euros.

Presidente de la Audiencia Nacional

La reclamación del magistrado De Jorge fue dirigida el 21 de mayo al presidente de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Fernández Martínez, quien después trasladó esta propuesta a la Sala de Gobierno, que ha pedido el refuerzo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "dada la situación actual por la que atraviesa el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional".

Además, la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional ha asumido la propuesta de que la persona nombrada para este puesto sea Andrea Torroba Ezcurra, magistrada con destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 10 de Arganda del Rey (Madrid) y actualmente en situación administrativa de servicios especiales en el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo. Sin embargo, no tendrá funciones jurisdiccionales y actuará bajo la dirección del titular del Juzgado Central.

El acta de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional detalla que la magistrada Torroba Ezcurra ya ha dado su conformidad expresa a la propuesta del juez De Jorge. En febrero pasado, el Poder Judicial rechazó otra petición en el mismo sentido de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, que había reclamado que el refuerzo del Juzgado Central número 1 recayera en el magistrado Javier Ignacio Reyes López.