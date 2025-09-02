Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Presión a Putin

Sánchez viajará a París para participar en la reunión de líderes la Coalición de Voluntarios por Ucrania

Los países miembros debatirán sobre las garantías de seguridad para Kiev y definirán la estrategia colectiva con vistas a elevar la presión sobre Rusia con nuevas sanciones

Archivo - El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron

Iván Gil

Madrid
Pedro Sánchez se desplazará este jueves a París para participar presencialmente en la reunión de líderes la Coalición de Voluntarios para Ucrania auspiciada por Enmanuel Macron. Los líderes que forman parte de esta coalición debatirán sobre las garantías de seguridad para Kiev y definirán la estrategia colectiva con vistas a elevar la presión sobre Rusia, apuntando a nuevas sanciones, y propiciar un alto el fuego. Un objetivo para el que también se mira a EEUU tras la cumbre de Alaska.

