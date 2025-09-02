Presión a Putin
Sánchez viajará a París para participar en la reunión de líderes la Coalición de Voluntarios por Ucrania
Los países miembros debatirán sobre las garantías de seguridad para Kiev y definirán la estrategia colectiva con vistas a elevar la presión sobre Rusia con nuevas sanciones
Iván GilIván Gil
Periodista
Me encargo de cubrir la información política sobre el PSOE y el Gobierno en EL PERIÓDICO. Antes estuve doce años en El Confidencial y comencé haciendo información local en Galicia, en los diarios Faro de Vigo y La Región. Como analista político he participado en diversos medios y actualmente lo hago de forma habitual en la TVG.
Pedro Sánchez se desplazará este jueves a París para participar presencialmente en la reunión de líderes la Coalición de Voluntarios para Ucrania auspiciada por Enmanuel Macron. Los líderes que forman parte de esta coalición debatirán sobre las garantías de seguridad para Kiev y definirán la estrategia colectiva con vistas a elevar la presión sobre Rusia, apuntando a nuevas sanciones, y propiciar un alto el fuego. Un objetivo para el que también se mira a EEUU tras la cumbre de Alaska.