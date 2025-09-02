Sánchez viajará a París para participar en la reunión de líderes la Coalición de Voluntarios por Ucrania

Pedro Sánchez se desplazará este jueves a París para participar presencialmente en la reunión de líderes la Coalición de Voluntarios para Ucrania auspiciada por Enmanuel Macron. Los líderes que forman parte de esta coalición debatirán sobre las garantías de seguridad para Kiev y definirán la estrategia colectiva con vistas a elevar la presión sobre Rusia, apuntando a nuevas sanciones, y propiciar un alto el fuego. Un objetivo para el que también se mira a EEUU tras la cumbre de Alaska.