En Directo
Salvador Illa y Carles Puigdemont hoy, en directo: última hora de la reunión en Bruselas
El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, se reúne hoy martes con el expresidente Carles Puigdemont en la sede de la Delegación del Gobierno catalán ante la Unión Europea en Bruselas.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora y noticias de la reunión Illa-Puigdemont.
Gisela Boada
Turull pide a Sánchez que se reúna con Puigdemont tras la cita con Illa: "Es importante que se miren a los ojos"
El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha vuelto a reclamar una reunión entre Puigdemont y Sánchez: "Para nosotros es importante que se miren a los ojos", ha dicho en una entrevista en 'Els Matins' de TV3. Y ha justificado esa importancia como una forma de aplicar la "amnistía política" a Puigdemont, un "político de primera línea", mientras "los Llarenas" [en referencia al juez del Supremo, Pablo Llarena] retrasan la judicial. Lee aquí el texto completo.
Júlia Regué
Illa concede la amnistía política a Puigdemont: todas las claves de su reunión en Bélgica
Illa y Puigdemont se encontrarán cara a cara por primera vez, una cita que llega más tarde de lo que inicialmente se había previsto y en unas condiciones que no son las esperadas, ya que en la Generalitat calculaba que a estas alturas se le hubiera aplicado la amnistía a Puigdemont y estuviera ya en Catalunya sin riesgo de ser detenido. A falta de que el Tribunal Supremo mueva ficha, el president ha decidido aplicar a Puigdemont la amnistía política que el dirigente lleva meses reclamando desde Waterloo. Lee aquí las claves de una cita en la que pesará más el simbolismo que el detalle de las concreciones.
Carlota Camps
Illa pidió reunirse con Puigdemont tras regresar de sus vacaciones con Sánchez
La cita se celebrará a instancias del president de la Generalitat que, según ha podido saber EL PERIÓDICO, formalizó la petición hace unos diez días, al regresar de las vacaciones de verano, en las que Illa aprovechó para compartir unos días con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la isla canaria de Lanzarote. No fue Illa quien llamó a la puerta de Waterloo directamente, sino que fue su gabinete Eduard Rivas quien se comunicó y cerró los detalles "muy discretamente" -según explican desde el Govern- con el director de la oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay. Lee aquí el texto completo.
Carlota Camps
Illa y Puigdemont se citan hoy en Bruselas
Salvador Illa y Carles Puigdemont se verán este martes por primera vez cara a cara. El president de la Generalitat y el líder de Junts no habían coincidido antes de 2017, ya que cuando el posconvergente era president, su interlocutor al frente del PSC era Miquel Iceta. Y tampoco se han encontrado después durante los años que Puigdemont lleva viviendo en Bélgica. De hecho, ni siquiera tenían guardados los contactos telefónicos respectivos cuando se enfrentaron en las urnas el 12 de mayo de 2024. Un año y cuatro meses después, los dos líderes se reunirán este martes por la tarde en Bruselas con la amnistía declarada constitucional, pero aún pendiente de que se le aplique al líder de Junts.
