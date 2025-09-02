Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Salvador Illa y Carles Puigdemont hoy, en directo: última hora de la reunión en Bruselas

Salvador Illa y Carles Puigdemont

Salvador Illa y Carles Puigdemont / LORENA SOPENA / EUROPA PRESS / MARIA GARCIA / ACN

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, se reúne hoy martes con el expresidente Carles Puigdemont en la sede de la Delegación del Gobierno catalán ante la Unión Europea en Bruselas.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora y noticias de la reunión Illa-Puigdemont.

