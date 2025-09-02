El Govern confía en que la cita Illa-Puigdemont sirva para acercar a Junts a posibles pactos

El Govern trata de enmarcar la reunión del president Salvador Illa con Carles Puigdemont en la ronda de encuentros con los expresidentes de la Generalitat. No obstante, en el caso del líder de Junts hay un hecho diferencial: continúa en activo, es diputado del Parlament y encabeza el principal grupo de la oposición en Catalunya. Es por ello que en el Executiu no esconden que su aspiración es que esa cita en Bruselas sirva para abrir una vía de colaboración sobre asuntos relevantes para el Govern de los que hasta ahora se han desmarcado los posconvergentes, como el Pacte Nacional per la Llengua y la defensa de la financiación singular.

"Nos gustaría que estos acuerdos fueran más transversales. Si esta reunión ayudara a acercar posiciones, perfecto. Sería deseable que Junts se pudiera sumar a estos pactos", ha asegurado la portavoz del Govern, Sílvia Paneque. La también consellera ha declinado desglosar los temas que se van a abordar en la reunión, que el Govern quiere mantener, a priori, en el terreno de la discreción, y ha asegurado que Illa acude con el "mismo ánimo" con el que asistió a los encuentros con el resto de expresidentes.

Eso sí, a diferencia de con sus otros antecesores, la no aplicación de la amnistía obliga a que ese cara a cara se produzca en Bruselas. "Es un paso más hacia la normalidad de Catalunya. Al president le hubiera gustado que se produjera en el Palau de la Generalitat", ha insistido Paneque, que ha subrayado la "nitidez" del Govern a la hora de reclamar la aplicación "urgente" de la amnistía para que Puigdemont pueda regresar sin condicionantes judiciales.

"Si hay una fuerza política, un Govern y un president que lo ha defendido, ha sido Illa y este Govern. Y lo ha hecho en momentos más complicados y no tan claros como el de ahora", ha reivindicado, pese a que ha esquivado a toda costa reconocer como "exilio" la situación en la que se encuentra el expresident.

Sin "permiso" de Sánchez

Ante las críticas de Junts por la "tardanza" con la que se produce el encuentro, Paneque ha puesto énfasis en que fue Puigdemont quien ha reclamado la cita y ha rechazado "cualquier tipo de instrucción" o de "injerencia" de Pedro Sánchez para que Illa tomara la iniciativa. "Puigdemont ha aceptado esta reunión y se lo agradecemos. Nos fortalece como país", ha sostenido la portavoz.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha considerado en una entrevista en TV3 que, tras el encuentro con Illa, es el momento de que también Sánchez dé el paso de hablar cara a cara con Puigdemont. "Es importante que se miren a los ojos", ha defendido.