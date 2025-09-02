Un estudio de 360.000 euros
La OCDE evaluará las leyes en Catalunya para hacerlas "más claras y eficaces"
El Parlament se mueve para agilizar los trámites y que las leyes se aprueben en 6 meses
Los 8 deberes del Parlament para el nuevo curso político: de la regulación de las dietas a la reforma del edificio
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) evaluará las leyes vigentes en Catalunya y emitirá recomendaciones para que sean "más claras y eficaces", en un proceso que empezará este año y durará 18 meses.
Así se desprende del convenio de colaboración con la OCDE que este martes el Govern ha aprobado suscribir, que contemplará el estudio de cómo se diseñan, aplican y evalúan las normas en Catalunya.
"Una vez hecho el análisis, se harán recomendaciones para que el Govern adecúe la política de mejora de la regulación a las mejores prácticas internacionales, y una hoja de ruta para impulsar su implementación y el cumplimiento de las indicaciones", destaca el Executiu en el conjunto de acuerdos alcanzados este martes en su reunión semanal.
El estudio de la OCDE, al que el Govern destinará 360.000 euros, contemplará entrevistas con personal técnico y representantes del mundo local, social y económico, así como el asesoramiento de expertos internacionales.
