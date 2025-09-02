Fèlix Martí, forjador de país

Félix Martí i Ambel / Jesús Farpón

Fèlix Martí i Ambel, muerto a la edad de 87 años, tiene la categoría para ser considerado un 'homenot' del país, siguiendo el hilo que Josep Pla inmortalizó en las semblanzas que hizo de grandes personajes. Reseguir la vida profesional de Fèlix Martí es zambullirse en un tiempo y un país sobre los cuales se ha escrito mucho pero que, demasiado a menudo, se ha hecho desde la mirada del poder, olvidando casi siempre todo aquello que pasaba en la Catalunya de los márgenes.

Fèlix Martí es uno de los grandes 'homenots' de estos márgenes, gracias a los cuales Catalunya se ha forjado. Jordi Porta, Ricard Torrens, Enric Casassas i Simó, Xavier Folch o Josep Maria Vilaseca i Marcet es uno de los muchos póquers posibles de forjadores del país coetáneos a Fèlix Martí y que, como él, actuaron por voluntad propia en los márgenes del poder, con riesgo de quedar invisibilizados en las crónicas posteriores, a pesar de la enorme valía humana y profesional de cada uno de ellos.

El nombre de Fèlix Martí está asociado al compromiso con el país, con su independencia, con la defensa de la lengua, la promoción de los valores de la paz y todo esto impregnado por un fuerte compromiso social que empapa el catolicismo que se despliega con el Concilio Vaticano II, en los años 60 del siglo pasado. La escuela cívica de formación donde Martí se desarrolla es el escultismo. En el marco de este movimiento entra en contacto con el jurista Josep Maria Vilaseca y con Teresa Roca, mujer de gran compromiso social que no dudó nunca en canalizar, junto a su marido, su riqueza familiar en acciones de mecenazgo, entre ellas el movimiento 'escolta', la Fundació Jaume Bofill y tantas otras instituciones e iniciativas.

Fèlix Martí fue el primer director de la Fundació Jaume Bofill y tuvo un papel relevante en el Institut Catòlic d'Estudis Socials de Barcelona, dos instituciones que fueron la cuna de gran parte de la sociología que empezaba a sacar la cabeza en nuestro país. A finales de 1973, Fèlix Martí es detenido y encarcelado en la Modelo de Barcelona acusado de facilitar, a través de la Fundació Bofill, parte de la estructura de imprenta a la Assemblea de Catalunya.

Su vida se acelera y en 1974 acompaña a Josep Pallach en la fundación del Partit dels Socialistes de Catalunya-Reagrupament. Es la única militancia de partido que conozco de Fèlix Martí. Y le duró muy poco. A partir de 1975, abre la que fue su gran pasión: la acción internacional. Primero, como presidente internacional de Pax Romana, un movimiento muy influyente a nivel mundial de intelectuales católicos.

En 1984 empieza su gran obra, el Centre Unesco de Catalunya. El espacio de la diplomacia civil que permitió a Catalunya estar en muchos foros y organismos internacionales, a menudo del propio sistema de Naciones Unidas, desde donde defender desde los derechos lingüísticos hasta los derechos de los pueblos, siempre bajo los valores de la paz y el diálogo intercultural. Los últimos años de su vida profesional presidió Linguapax Internacional y colaboró estrechamente con Federico Mayor Zaragoza.

Fèlix Martí ha sido un diplomático sin Estado, como él mismo se definió en el título de sus memorias. Se ha ido sin ver la Catalunya Estado que siempre quiso y en un momento donde la intolerancia contra la diversidad crece por todas partes, en Catalunya también. Pero la llama que él alimentó a favor de una Catalunya independiente, diversa, cohesionada y socialmente justa y de un mundo en paz sigue muy viva, a pesar de todo. Gracias, Fèlix, por tu maestría.