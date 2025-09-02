Muere el filósofo y defensor de la identidad catalana Fèlix Martí

El filósofo y defensor de la identidad catalana Fèlix Martí ha muerto este martes a los 87 años a causa del cáncer que sufría, según ha avanzado 'El Nacional'. Martí fue muy activo en la lucha contra el franquismo y su figura fue clave para la proyección del catalanismo en el ámbito internacional.

Su periplo profesional comienza como profesor de Filosofía y director del curso preuniversitario del Instituto Católico de Estudios Sociales de Barcelona (1968-1970), para posteriormente asumir la dirección del Laboratorio de Sociología y de la Fundació Jaume Bofill.

Participó en la fundación del PSC-Reagrupament en 1974 y un año después es elegido en Roma presidente del Movimiento Internacional de Intelectuales Católicos Pax Romana. En 1984 funda el Centro UNESCO de Catalunya, que dirigió hasta 2002, y del que era presidente honorario.

Referente del escultismo

Destacó asimismo por haber sido corresponsable del Parlamento de las Religiones del Mundo, en 2004 y un año más tarde fue director del Centro Interreligioso de Barcelona.

Martí también destacó por practicar el escultismo, movimiento del que fue un dirigente desrtacado en los años 60, promoviendo iniciativas internacionales a favor de las lenguas, culturas y derechos de los pueblos.