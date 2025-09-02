Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Patrimonio

"Meirás será uno de los grandes lugares símbolos de memoria del Estado español"

El Gobierno escenifica con un acto en el pazo el inicio de los trámites para declararlo lugar de memoria. Los memorialistas protestan en la puerta por una "teatralización carente de compromiso real" y exigen que se les tenga en cuenta en el proceso

Visita institucional al pazo de Meirás.

Visita institucional al pazo de Meirás. / EP

Antares Pérez

El Gobierno central ha escenificado este martes el inicio de los trámites para declarar el pazo de Meirás lugar de memoria democrática. Lo hizo con un acto en los jardines de As Torres mientras que el movimiento memorialista se concentraba a las puertas contra una "teatralización carente de compromiso real".

El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, presidió el acto, acompañado por la comisionada del programa España 50 años de libertad, Carmina Gustrán, y de la subdelegada de Gobierno en A Coruña, María Rivas. Entre los asistentes, el líder del Psdg, José Ramón Besteiro, diputados, senadores y concejales del Psoe e historiadores que participaron en el proceso de recuperación de As Torres como Emilio Grandío o Manuel Pérez Lorenzo.

"Meirás será uno de los grandes lugares simbólicos de memoria que tendrá el Estado español, destacó Fernando Pérez, que apeló a la intención del Estado de resignificarlo como "lugar de victoria de la justicia y la legalidad frente a la impunidad".

Fernando Martínez hizo varios llamamientos al consenso y la unidad y tendió la mano en varias ocasiones al movimiento memorialista, que se concentraba a las puertas para exigir "menos fotos y más memoria".

El representante estatal negó que se hubiese dejado al margen a las asociaciones memorialistas y defendió que serán tenidas en cuenta a la hora de diseñar los usos del pazo de Meirás. Fernando Martínez justificó la parte de avances en ese sentido por la situación de "impás judicial", dado que los Franco han recurrido ante el Supremo el fallo que declara Meirás patrimonio público. "Una vez que la tengamos se entrará a saco y se arreglará todo lo que hay que arreglar", apuntó el secretario de Estado, que justificó que el interior del pazo permanezca cerrado a visitas por su mal estado: "Hay zonas que no reúnen las medidas de seguridad necesarias".

