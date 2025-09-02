Manifestaciones polémicas
Acusaciones populares exigen al CGPJ amparo para los jueces señalados por Sánchez por hacer "política"
El presidente se refirió a una minoría que hace un "inmenso daño a la justicia" en relación con los procedimientos contra su esposa y su hermano
Cristina GallardoCristina Gallardo
Redactora de Tribunales
Seguimiento de información jurídica y casos de corrupción e investigación en el Tribunal Supremo, Fiscalía, Tribunal Constitucional, Audiencia Nacional, Consejo General del Poder Judicial, Ministerio de Justicia. Analista de temas jurídicos. 25 años como redactora de Tribunales y quince de ellos como responsable de equipo de Tribunales en Europa Press. Jefa de Tribunales de El Periódico de España desde su fundación, en octubre de 2021, y ahora también en Tribunales en El Periódico.
Las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su entrevista este lunes en TVE en relación con la justicia, donde atribuyó a una minoría de jueces de estar "haciendo política" en clara alusión a los procedimientos por corrupción en los que están inmersos su hermano y su esposa, Begoña Gómez, han provocado ya un primer movimiento por parte de Manos Limpias, personada en ambas investigaciones. También ha movido ficha Iustitia Europa, partido que acusa igualmente a los familiares de Sánchez, que considera sus palabras una "grave injerencia en la independencia judicial".
Concretamente, piden al Consejo General del Poder Judicial que "incoe con la máxima diligencia una resolución de amparo a ambos jueces y que al mismo tiempo, que se garantice que no pueda haber la más mínima injerencia en la actuación de los procedimientos que están instruyendo" tanto Beatriz Biedma como Juan Carlos Peinado, respectivamente. De este modo lo formula Manos Limpias en un escrito al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.
El presidente se refirió a estos jueces como una minoría que no obstante, "hacen un inmenso daño a la justicia" y también citó al órgano de Gobierno de los jueces, al que reclamó una "reflexión" para defenderse de lo que considera “procesos que son defectuosos tanto en el fondo como en la forma".
Descalificaciones
Manos Limpias considera que el jefe del Ejecutivo efectuó anoche "manifestaciones claramente descalificadoras y de alguna manera amenazantes a las instrucciones que el juez Peinado está llevando a cabo con respecto a su esposa y contra la juez Beatriz Biedma en la instrucción que está llevando a cabo contra su hermano".
No es la primera vez que una acusación popular pide al CGPJ que ampare a un juez. El pasado diciembre, las acusaciones del 'caso Begoña Gómez' solicitaron el amparo al propio juez Peinado ante los pronunciamientos del Gobierno sobre la investigación. El órgano de gobierno de los jueces inadmitió la petición por falta de legitimación.
Por su parte, el presidente de Iuistitia Europa, Luis María Pardo, justifica su denuncia contra Sánchez ante el Consejo en que "las palabras del máximo representante del Ejecutivo no solo vulneran el principio fundamental de separación de poderes, consagrado en nuestra Constitución, sino que constituyen una intimidación inaceptable hacia los magistrados que cumplen con su deber", ha declarado Pardo. "Es una presión política inadmisible que socava las bases de nuestro Estado de Derecho", incide.
En su escrito ante el órgano de gobierno de los jueces, esta asociación subraya que la actuación tanto de Peinado como de Biedma ha sido legítima y ha contado con el respaldo de instancias judiciales superiores. En el caso del magistrado Peinado, la Audiencia Provincial de Madrid ha avalado su instrucción y diversas querellas en su contra han sido inadmitidas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Respecto de la juez en Badajoz, su denuncia sobre un posible fraude de ley en el aforamiento de un político fue respaldada por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, recuerdan.
