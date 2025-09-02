CASO MONTORO
El juez del caso Montoro admite a nuevas acusaciones populares "sin exigencia ni de querella ni de fianza"
Ha aceptado a la Confederación General del Trabajo (Fetap-CGT), Manos Limpias, Vox, Sociedad Humana, Luis José Sáenz de Tejada Vallejo, Asociación Defensa Integral de Víctimas de Delitos Especializada y Iustitia Europa
Cristina GallardoCristina Gallardo
Redactora de Tribunales
Seguimiento de información jurídica y casos de corrupción e investigación en el Tribunal Supremo, Fiscalía, Tribunal Constitucional, Audiencia Nacional, Consejo General del Poder Judicial, Ministerio de Justicia. Analista de temas jurídicos. 25 años como redactora de Tribunales y quince de ellos como responsable de equipo de Tribunales en Europa Press. Jefa de Tribunales de El Periódico de España desde su fundación, en octubre de 2021, y ahora también en Tribunales en El Periódico.
Tono Calleja FlórezTono Calleja Flórez
Redactor
(Gijón, 1974). Licenciado en Ciencias de la Información-Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid (1992-1997). Comencé mi periplo haciendo prácticas en La Voz de Asturias (Grupo Zeta), para después pasar a la sección de Internacional de El País. Mi primer trabajo fue en El Faro de Melilla, diario en el que llegué a desempeñar la labor de director. En la Región de Murcia me encargué de la sección de Política en La Opinión de Murcia, periódico de la Editorial Prensa Ibérica (EPI). Ya en Madrid fui redactor en El País en la sección de Local hasta pasar a Tribunales en infoLibre.
También trabajé en la misma sección en Vozpópuli y La Razón antes de incorporarme como periodista a EL PERIÓDICO a las áreas de Tribunales e Investigación.
Especialista en Tribunales, Política, Internacional
Escribe desde España
El juez que investiga el caso Montoro, Rubén Rus Vela, ha admitido la personación de siete nuevas acusaciones populares "sin exigencia ni de querella ni de fianza", según consta en siete resoluciones judiciales, a las que ha tenido acceso esta redacción.
En concreto se trata de la Confederación General del Trabajo (Fetap-CGT), Manos Limpias, Vox, Sociedad Humana, Luis José Sáenz de Tejada Vallejo, Asociación Defensa Integral de Víctimas de Delitos Especializada y Iustitia Europa. De esta forma, estas nuevas acusaciones populares se unen al PSOE, que tras levantarse el secreto de sumario, en julio pasado, fue admitida.
En mayo de 2024, y tras las informaciones publicadas por este diario, el PSOE reclamó por primera vez al titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus Vela, que aceptara su personación en calidad de acusación popular al considerar que las actividades investigadas tenían "enorme trascendencia para los intereses generales".
