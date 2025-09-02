Así ha sido la cita entre Illa y Puigdemont: sin banderas, entre dos plantas y plagado de anécdotas personales

La reunión entre Salvador Illa y Carles Puigdemont comenzó con puntualidad europea. El líder de Junts llegó a la delegación del Govern en Bruselas once minutos antes de la hora prevista. Lo hizo a pie, acompañado de uno de sus asesores en Bruselas —Daniel Mundet— y con una mano en el bolsillo del pantalón. En la puerta lo esperaba el jefe de protocolo del president, Óscar Saldaña, y en el interior del edificio el president de la Generalitat, que aterrizó en el aeropuerto de Bruselas a las tres del mediodía. La recepción fue cordial y hasta amigable, pero con una escenografía austera.

El apretón de manos entre Illa y Puigdemont tuvo lugar frente a una pared blanca con el logo de la Generalitat, muy lejos de la majestuosidad de la galería gótica del Palau de la Generalitat, donde el president recibió al resto de expresidents durante su ronda de contactos tras ser investido. Pero, a pesar de la sencillez, se pudo ver a los dos líderes relajados y sonrientes. Puigdemont incluso bromeó con los periodistas que tomaban imágenes del saludo y les pedían que les miraran. El posconvergente también comentó el tiempo y preguntó a los presentes en la sala si se habían mojado, ya que justo a su llegada a la delegación cayeron cuatro gotas. En Bélgica el verano parece haber acabado hace tiempo.

Tampoco la sala donde se reunieron guardaba relación con ninguna de las de la plaza de Sant Jaume. La cita, que se extendió durante una hora y media, transcurrió en una pequeña habitación decorada únicamente con unas plantas de interior, dos butacas negras y una mesa de cristal con patas negras. Ninguna bandera presidía la sala y tampoco se les vio con documentos bajo el brazo, a pesar de que fuentes del Govern aseguran que la reunión tenía un orden del día pactado previamente con la oficina del expresident de la Generalitat, comandada por Josep Lluís Alay.

Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat, a su llegada este martes 2 de septiembre de 2025 a la Delegación del Gobierno de Cataluña ante la Unión Europea, en Bruselas, para reunirse con el president Salvador Illa. Simon Wohlfahrt / AFP / Simon Wohlfahrt / AFP

Illa y Puigdemont rompieron el hielo hablando de aspectos cotidianos de su vida personal mientras aguantaban el aluvión de imágenes que les requerían los periodistas desplazados hasta la capital europea para cubrir esta cita. Entre 'flash' y 'flash', hubo referencias a la edad de cada uno —Puigdemont es tres años y medio mayor que Illa— y explicaciones sobre sus costumbres. El posconvergente le contó que le gusta llegar andando a todos los sitios, algo que solía hacer cuando era alcalde de Girona. Un detalle que demuestra lo poco que se conocían los dos líderes políticos antes de la jornada de este martes. Antes de las elecciones de mayo de 2024, ni siquiera tenían los números de teléfono respectivos en guardados en sus agendas.

A pie o corriendo

A Puigdemont le gusta desplazarse a pie; a Illa, correr por las mañanas. Tampoco este martes hubo excepción. El president salió a las seis en punto de la mañana y cumplió con su rutina de 10 kilómetros con casi 200 metros de desnivel, antes de dirigirse al Palau de la Generalitat para presidir la reunión semanal del Consell Executiu, que este martes dio un primer paso hacia los presupuestos de la Generalitat de 2026 al aprobar el techo de gasto. Sobre las once horas de la mañana, cuando concluyó el encuentro con sus consellers, tomó un avión hacia la capital belga. Durante el vuelo, que sufrió un retraso de media hora, aprovechó para bajar revoluciones y recuperar fuerzas ante la ajetreada agenda que le esperaba en Bruselas.

Salvador Illa y Carles Puigdemont durante la reunión de este martes en Bruselas, 2 de septiembre de 2025. / Nico Tomás / ACN / ACN

Después de una hora y media de reunión, Puigdemont salió de la delegación del Govern en su monovolumen gris, cuya matrícula está personalizada con la fecha del referéndum del 1 de octubre de 2017, e Illa hizo lo propio en un vehículo negro con cristales tintados que se dirigió al Parlament Europeo.

Allí, el president participó en la inauguración de la exposición sobre el milenario de Montserrat y coincidió con el abad Manel Gasch, que horas antes también se había citado con Puigdemont. Una visita que tuvo que ser exprés —menos de seis horas en Bélgica—, porque su vuelo de regreso a Catalunya salía del aeropuerto de Bruselas Zaventem a las 20.20 horas.

Este miércoles, Illa y Puigdemont retomarán sus agendas. El president tiene previsto desplazarse a Tarragona, mientras que Puigdemont oficiará una reunión con la cúpula de Junts en Waterloo para pasar el parte de esta cita y dar así el pistoletazo de salida al curso político. Pero, sea como sea, nada será igual tras este encuentro que confirma una aparente contradicción: para Illa es el reflejo de la normalidad democrática, y para Puigdemont el reflejo de que esta no llegará hasta que vuelvan a verse las caras en Catalunya.