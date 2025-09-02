El Govern ficha como asesor al presidente de la sectorial de Territori de ERC

El Govern vuelve a pescar en las filas de ERC. El pasado 27 de agosto nombró a Francesc Sutrias como personal eventual de la conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, departamento que está bajo el mando de Sílvia Paneque. Se trata de un fichaje significativo, puesto que en estos momentos Sutrias es presidente de la sectorial de Territori del partido de Oriol Junqueras y tuvo un papel relevante en el último congreso de los republicanos, ya que formó parte del equipo redactor de la hoja de ruta.

Especializado en derecho inmobiliario y urbanístico y derecho público, Paneque ha explicado que, tras la reestructuración del Incasòl, donde Sutrias ocupaba una plaza, el objetivo es que Sutrias se acabe haciendo cargo de CIMALSA, la empresa pública de la Generalitat encargada de la promoción, el desarrollo y la gestión de infraestructuras y centrales para el transporte de mercancías y la logística. "Es prioritario para el Govern tramitar suelos de actividad económica con la máxima diligencia posible", ha argumentado, además de insistir en que su elección se ha producido por su trayectoria profesional y no por motivos políticos.

De forma transitoria y hasta hacerse cargo de CIMALSA, las funciones que desarrollará son informar y asesorar al Govern y a la conselleria en la elaboración de estudios de análisis y prospectiva en acciones de carácter transversal que tengan impacto en la gestión de políticas públicas, así como su evaluación y seguimiento.

Sutrias fue exdirector de la Agència Catalana de Consum y exdirector general de Patrimoni de la Generalitat. En su currículum consta también haber ejercido de secretario de Estratègia Territorial (2022) y de Territori, Urbanisme i Agenda Urbana (2022-2024), además de haber sido concejal por ERC en Rubí entre los años 1995 y 2000 y teniente de alcalde de este ayuntamiento. Participó también en la Fundació Habitat 3, entidad gestora de vivienda social en Catalunya, ha formado parte del Consorci Metropolità de l'Habitatge y del Consell de l’Habitatge Social de Barcelona.

No es este el primer fichaje que hace el Govern en las filas de ERC, sino que hace un año, cuando tuvo que configurar el 'sottogoverno', el PSC ya garantizó la continuidad de algunos de los altos cargos del Govern de Pere Aragonès.