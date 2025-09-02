El Govern inicia el diseño de los presupuestos de 2026 con un 7% más de recursos, hasta los 40.524 millones de euros

El Consell Executiu ha aprobado este martes aumentar su capacidad de gasto un 7,1% en sus próximos presupuestos, los de 2026, hasta los 40.524 millones de euros, según ha explicado la portavoz del Govern, Sílvia Paneque. Ahora solo le falta los apoyos parlamentarios para materializar ese incremento de recursos para los servicios públicos catalanes.

La aprobación del techo de gasto da el pistoletazo de salida a la elaboración de los presupuestos de 2026, que el president Salvador Illa quiere aprobar de la mano de ERC y de los Comuns. Los socialistas admiten que por ahora no existen negociaciones formales, pero la consellera de Economia, Alícia Romero, tiene el encargo de citarse este mes con los socios preferentes para empezar a desbrozar el camino.

Sin fechas

La ley insta al Ejecutivo a tener listo el anteproyecto de ley de presupuestos antes del 15 de octubre, algo que debería ser norma pero que durante la última década ha sido una anomalía. El último conseller de Economia que pudo presentar en tiempo y forma unas cuentas públicas fue Jaume Giró, en 2022.

No obstante, desde el Govern no quieren pillarse los dedos con los tiempos y Paneque ha rehusado concretar cuándo remitirá el proyecto de cuentas a la cámara catalana. "No podemos fijarnos ahora mismo un calendario" ni "hacer futuribles". "El año pasado fuimos activando mecanismos a medida que fue avanzando la situación, [...] ahora toca un trabajo interno" para perfilar las prioridades de gasto e "incorporar aquello que se derive de los acuerdos de investidura".

No será un cometido fácil alcanzar los equilibrios que contenten a los socios, con los que todavía no han establecido contactos formales. Tanto los republicanos como los Comuns ya han puesto encima de la mesa exigencias que amenazan con demorar el calendario del Govern, que querría arrancar el 1 de enero con cuentas aprobadas. Los primeros continúan advirtiendo de que son insuficientes los avances en el modelo de financiación singular, un aviso que el president ha tratado de contrarrestar anticipando que es cuestión de "semanas" que se concrete la arquitectura del modelo.

En cuanto a los Comuns, reclaman que se celebre una reunión para hacer un recuento de todos los compromisos del Govern que están pendientes de cumplir, empezando por el cuerpo de inspectores que debe aplicar el régimen sancionador a quienes incumplan con los topes a los alquileres fijados por la ley de vivienda. Solo si se salda la deuda y se pauta lo que queda por ejecutar, aseguran, se sentarán a negociar los presupuestos.

Mayor disciplina fiscal

El Govern está operando actualmente con unas cuentas públicas prorrogadas y heredadas del anterior Ejecutivo de Pere Aragonès. Sumados los suplementos de crédito que lograron pactar los socialistas con ERC y Comuns, la actual capacidad de gasto es de 37.827 millones de euros. Ahora Illa quiere elevar esa cifra un 7,1% y hacerlo compatible con la mayor disciplina que le exigen desde Madrid.

Romero ha diseñado unos presupuestos más cumplidores con las reglas de equilibrio fiscal que los anteriores, con tres veces menos déficit en términos absolutos por parte de la administración. En las últimas cuentas aprobadas y auditadas había 1.525 millones de euros y ahora quiere bajar a 491 millones, el equivalente al 0,1%.

Por otro lado, regla de gasto, es decir, la norma que limita el crecimiento del gasto en función de los ingresos para evitar que se dispare el déficit público, que regirá será del 3,3%, más de tres puntos por debajo de la que regía el año anterior.

Si el Govern quiere que sus presupuestos estén en vigor ya desde el 1 de enero deberá remitir el anteproyecto de ley al Parlament como tarde en noviembre. En paralelo, la normativa dicta que elabore una ley de acompañamiento de las medidas integradas dentro de las cuentas públicas y que esta la examinen las patronales y sindicatos más representativos en el seno del Consell de Treball i Economia Social de Catalunya (CTESC), para lo que como mínimo deben disponer de una semana.