La ANC carga contra Junts, ERC y la CUP por "pactar con el 155": "Han cambiado la voluntad del pueblo por sillas y salarios"

La Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha hecho público este martes su manifiesto para la Diada de este año con un dardo a los partidos independentistas, a los que acusa de haber "renunciado" a la "voluntad del pueblo" para "pactar con el 155", es decir, con los socialistas, a cambio de "sillas, salarios y cuotas de poder". Un mensaje que apunta tanto a Junts y a ERC, que tienen acuerdos con el PSC y el PSOE en la Catalunya y en Madrid, como a la CUP, que en estos últimos meses ha abierto la veda a llegar a acuerdos con los socialistas, como hicieron en abril con el pacto de los alquileres de temporada.

Bajo el lema 'Tenim més motius que mai', la Assemblea acusa al Estado español de "expoliar" a Catalunya, "asfixiar" la lengua catalana y "humillar" la cultura propia, y reclama a la ciudadanía una nueva oleada de movilización en las calles. De hecho, cree que la ley de amnistía "es un fraude"; la oficialidad del catalán en las instituciones europeas, "humo"; el traspaso de Rodalies, "una broma", y la financiación singular para Catalunya, "una burla disfrazada de concesión".

Un Estado "de matriz franquista"

La entidad presidida por el cantautor Lluís Llach rechaza de plano la vía de la negociación con el Gobierno -al que acusa de ofrecer "promesas falsas, pactos sin cumplimiento real y un financiamiento sucio"- y vuelve a situar la desobediencia civil y la acción directa no violenta como herramientas centrales para alcanzar la independencia. Además, subraya la necesidad de "huir de un Estado de matriz franquista, golpista, que no respeta ni sus propias leyes (...) y potencia la catalanofobia".

La organización sostiene que los 22.000 millones de euros anuales de déficit fiscal son la causa de problemas como la crisis de la vivienda, el caos en Rodalies o la saturación de la sanidad pública. A ello suma la "minorización creciente" del catalán en la escuela, los medios y el entorno digital, que -advierte- solo podrá revertirse con un estado propio.

Recuperar la fuerza del 1-O

El manifiesto incluye un llamamiento a "ocupar infraestructuras, bloquear instituciones" que no representan a los catalanes -según ellos- y "frenar los desahucios" como muestra de resistencia activa. Y, mirando al futuro inmediato, emplaza al independentismo a "preparar un nuevo embate, más fuerte, más valiente y más definitivo que el de 2017".

La ANC insiste en que la independencia "no es una opción, es una necesidad" y emplaza a la ciudadanía a volver a llenar las calles este 11 de septiembre para recuperar "la fuerza del 1-O" y presionar por una ruptura política, institucional y social con el Estado.