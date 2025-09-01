Gobierno
Sánchez abre hoy el curso político en una reunión ministerial sobre cambio climático
En el acto está previsto que también intervengan la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas
EFE
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abre esta mañana de lunes el curso político con un acto sobre el cambio climático, después de un verano marcado por los incendios forestales y en el que ha defendido la necesidad de un gran pacto de Estado para adaptar España a la subida de las temperaturas.
De acuerdo con una nota de Presidencia del Gobierno, el presidente clausurará esa reunión pasado el mediodía, que ha sido convocada en Madrid bajo el lema "Por un pacto de Estado frente a la emergencia climática".
En el acto está previsto que también intervengan la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.
También asistirán la mayoría de los miembros del Gobierno, como la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz y la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría.
Además, está prevista la presencia en este acto del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez; el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo; la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.
Sánchez anunció el pasado 17 de agosto, tras visitar el operativo contraincendios en Ourense, que el Gobierno propondría un gran Pacto de Estado para la mitigación y adaptación de la Emergencia Climática.
- El Gobierno respalda al lehendakari vasco y pide explicaciones a Andalucía por el envío de menores migrantes a Euskadi
- Trenes, sentencia del catalán y regreso de Puigdemont: los riesgos que afronta Illa este otoño
- Xavier Domènech, exlíder de los Comuns: 'Me han sondeado de distintos espacios políticos, pero no me planteo volver
- De supervisar Rodalies a la prevención forestal: el Govern se encomienda al 'método Illa' para minimizar riesgos
- Carles Castillo, exdiputado del PSC y ERC: 'Fue un privilegio ser diputado, pero el tablao me da tranquilidad y calma
- Puentes que se queman
- El Govern pide a los ayuntamientos que se adhieran al Pacte Nacional per la Llengua
- Earth Estries, la ciberamenaza china que tiene en alerta a las agencias de inteligencia occidentales