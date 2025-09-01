Casa Real
La princesa Leonor llega a la Academia del Aire para completar su último año de formación militar
La heredera de la Corona ha ingresado este mediodía en el complejo de San Javier para iniciar su última etapa de instrucción
Juana Martínez
La alférez Borbón Ortiz ya es una alumna más de la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier, en Murcia.
La princesa de Asturias se ha incorporado este lunes para comenzar su tercer y último curso de formación militar, tras haberse formado en el Ejército de Tierra y en la Armada. Leonor de Borbón ha sido recibida a las doce del mediodía por el coronel director de la Academia, Luis Felipe Asenjo.
Leonor ha firmado el libro de Honor tras mantener una reunión con Asenjo y el equipo docente, quienes también ha dado a la bienvenida a Leonor a las puertas del edificio de dirección.
La alférez Borbón Ortiz realizará un currículum especialmente adaptado para ella.
Este curso hay 74 damas cadetes y alféreces, siendo 14 de ellas de la promoción de la princesa.
- El Gobierno respalda al lehendakari vasco y pide explicaciones a Andalucía por el envío de menores migrantes a Euskadi
- Trenes, sentencia del catalán y regreso de Puigdemont: los riesgos que afronta Illa este otoño
- El TSJ de Madrid anuló 'multas' de 300.000 euros al presidente de Equipo Económico por 'irregularidades' de Hacienda con Montoro de ministro
- Xavier Domènech, exlíder de los Comuns: 'Me han sondeado de distintos espacios políticos, pero no me planteo volver
- De supervisar Rodalies a la prevención forestal: el Govern se encomienda al 'método Illa' para minimizar riesgos
- Carles Castillo, exdiputado del PSC y ERC: 'Fue un privilegio ser diputado, pero el tablao me da tranquilidad y calma
- Puentes que se queman
- El Govern pide a los ayuntamientos que se adhieran al Pacte Nacional per la Llengua