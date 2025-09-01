PP y Vox piden la comparecencia de Illa por la reunión con Puigdemont y los socios celebran la cita en Bélgica

Entre la "normalización" y la "estafa" política. Así han leído los partidos el anuncio de la primera reunión institucional entre el president de la Generalitat, Salvador Illa, y el líder de Junts, Carles Puigdemont. ERC y los Comuns la han considerado un paso positivo para Catalunya, mientras que PP y Vox la han calificado de "humillación" y de cita "entre delincuentes", respectivamente. Pocas horas después, ambos partidos han registrado una propuesta de comparecencia de Illa para que explique "el motivo, el contenido y los acuerdos" de la reunión.

El partido liderado por Alberto Núñez Feijóo sostiene que la cita supone una "subordinación más" de los socialistas ante Junts, impulsada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para reconducir la legislatura española. El secretario general del partido, Miguel Tellado, ha situado a Illa como nuevo interlocutor socialista con los posconvergentes tras el encarcelamiento del exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán. "Con Cerdán en la cárcel y Zapatero más que cuestionado, Sánchez ha enviado a Salvador Illa a Bélgica a prometer lo imposible a Puigdemont e intentar retener el poder para él y su jefe unos meses más, humillando de nuevo a los españoles", ha escrito en X. Poco después, Isabel Díaz Ayuso, presidenta del PP en Madrid, ha acusado a Illa de falta de ética por asistir a una "vergonzosa reunión".

La contradicción de Illa

El portavoz del PPC en el Parlament, Juan Fernández, ha seguido la misma línea y ha calificado a Illa de "mercadero" de la Moncloa, reprochándole que se contradiga respecto a su pasado. Durante una rueda de prensa en la sede popular de Barcelona, Fernández ha recordado un discurso de Illa cuando estaba en la oposición, en el que criticaba al entonces president Quim Torra por visitar a Puigdemont en Bélgica: "Torra está subordinado a Puigdemont", dijo entonces el president -el PP ha difundido en redes sociales el vídeo del discurso-. Que ahora sea Illa quien viaje a Waterloo, según Fernández, confirma lo que consideran una "estafa política": "Es una marioneta de Sánchez dispuesta a cambiar de principios para no contradecir a su amo", ha dicho, tachando de "tóxicos" tanto a Illa como a Puigdemont.

Completamente distinta ha sido la reacción de ERC y Comuns, los socios de investidura de Illa, que lo ven como una oportunidad para avanzar en mejores para Catalunya, tanto del ámbito de la financiación como de la carpeta de los derechos sociales. El presidente republicano, Oriol Junqueras, ha aprovechado la cita para exigir a ambos dirigentes que hablen de la nueva financiación catalana. "Deben ponerse a trabajar y construir mayorías", ha deslizado el dirigente, que ha puesto en valor que los representantes tengan un diálogo, como también lo tienen él, ha asegurado, con Puigdemont y con Illa.

Avanzar en medidas sociales

También lo ven con buenos ojos desde la bancada de los Comuns, que han ido más allá y han asegurado que se trata de una muestra de "normalización política". "El diálogo siempre es positivo para avanzar en las prioridades del país", ha dicho la coordinadora de los Comuns en Catalunya, Candela López, que ha pedido en la rueda de prensa desde la sede del partido que sirva para avanzar en asuntos sociales, entre otros, la reducción de la jornada laboral.

Para esta cuestión se ha reunido telemáticamente con el líder de Junts la misma vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que también lo hizo de forma presencial en septiembre de 2023. Durante una entrevista en 'La hora de la 1' de TVE, Díaz ha considerado que la reunión con Illa forma parte de "un proceso de normalización democrática".