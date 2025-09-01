La Oficina Antifrau de Catalunya advierte a tres administraciones de posibles amaños en contratos públicos

La Oficina Antifrau de Catalunya ha advertido a tres administraciones catalanas de presuntos amaños en contratos públicos. En concreto, se trata de licitaciones abiertas de contratos de servicios y suministros de los ayuntamientos de Santa Susanna y Llinars del Vallès y del Consorci d'Atenció Primària de Salut de Barcelona Esquerra (CAPSBE).

Los pliegos de tres concursos de estas administraciones ya contenían el nombre de quien, antes incluso de presentarse a la convocatoria, terminaría ganándola. Los contratos, que oscilan entre los 50.000 y los 100.000 euros, se realizaron en el año 2019.

La Oficina Antifrau da respuesta así a la investigación desarrollada por los diarios de PRENSA IBÉRICA gracias a una herramienta informática de análisis masivo de licitaciones desarrollada por los científicos de datos Manuel J. García Rodríguez y José Carlos Montes Luna.

Rastro de contratos con los metadatos

La citada herramienta rastrea los documentos informáticos en formato PDF o Word, que son los que suele utilizar la administración para articular sus contrataciones y que dejan rastro a través de los llamados metadatos. Su trazabilidad permite conocer el nombre de los equipos que han creado o modificado los documentos.

Durante la investigación, se hallaron presuntas irregularidades en concursos públicos en Catalunya, Canarias, Galicia y Andalucía y entidades públicas como la Fundación Enaire, Navantia o La Armada

Durante la investigación, se hallaron presuntas irregularidades en concursos públicos no solo de Catalunya, sino de administraciones de Canarias, Galicia y Andalucía, y entidades públicas como la Fundación Enaire, Navantia o La Armada. En total, los 15 contratos detectados superan los seis millones de euros.

En el caso de Catalunya, la Oficina Antifrau inició una investigación al recibir una denuncia tras la que ha instado a los organismos afectados a realizar sus propias comprobaciones y tomar medidas en el caso de confirmarse los amaños.

En concreto, al Ayuntamiento de Santa Susanna le pide que analice si se han vulnerado los artículos 64 -relativo a la lucha contra el fraude- y el 70 - referido a la adopción de medidas en aras a evitar el falseamiento de la competencia- de la Ley de contratos del sector público "por no haber justificado y hecho públicas las eventuales comunicaciones" con la que acabó siendo adjudicataria de un contrato de "servicio de asesoramiento en contratación pública municipal".

Tal y como desveló la investigación de PRENSA IBÉRICA, el nombre de la adjudicataria constaba, de acuerdo a los metadatos, como "autora" del pliego técnico del concurso que ella misma ganó, según consta en el portal de Contratación Pública de la Generalitat de Catalunya. La oferta de la propuesta ganadora fue de 89.388 euros, casi 7.000 euros menos del valor estimado por el consistorio.

En el supuesto de confirmarse el incumplimiento de la Ley y que haya habido conflicto de intereses, la Agencia, en un documento enviado a la citada Administración y al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, pide que se tomen las medidas correspondientes.

Desde el Ayuntamiento de Santa Susanna aseguran que ya se remitió toda la información a Antifrau y se daba el tema por cerrado

Fuentes del Consistorio de Santa Susanna aseguran que ya se remitió un completo informe desde Servicios Jurídicos a la agencia antifraude sobre la citada contratación y el tema se daba por cerrado.

Con respecto al Ayuntamiento de Llinars del Vallès, la oficina antifraude le insta, en el mismo sentido, a que compruebe si se han conculado los principios de la Ley de contratación pública en un contrato de servicios de asesoramiento y defensa jurídica realizado el citado año, 2019.

En este caso, la investigación demostró que el nombre de la persona que ganó el concurso, un contrato de dos años con valor estimado de 74.000 euros sin IVA, aparecía en los metadatos del pliego de las prescripciones técnicas.

Revisión del contrato

"Se interpela a la corporación local para que, si se comprueba el incumplimiento, se solicite que se valore tramitar expediente de revisión de oficio del acuerdo de adjudicación del contrato", reza el escrito de la Oficina Antifrau enviado al consistorio de Llinars.

En su día, el citado ayuntamiento alegó que todos los pliegos se hacen desde el Consistorio y explicó que la persona ganadora del proceso ya trabajaba puntualmente con el ayuntamiento antes de ganar la adjudicación, desplazándose "un día a la semana" a las oficinas municipales. Por ello, desde el Consistorio señalaron que cabía "la posibilidad" de que otro trabajador del Consistorio generara la licitación desde el perfil del ordenador que él usaba.

Servicio de fotocopiadoras

Por último, en el caso de CAPSBE, que depende del Instituto Català de la Salut, también le exige que compruebe si no se han infringido la Ley y el pliego de cláusulas del contrato que se adjudicó el 27 de septiembre de 2019 para el suministro de equipos multifuncionales para impresión y fotocopiadoras y mantenimiento asociado, en régimen de arrendamiento con opción a compra. El nombre de la empresa ganadora, Ricoh, ya aparecía en el pliego de prescripciones técnicas de un concurso cuyo presupuesto de licitación era de 42.715,80 euros sin IVA.

"En el supuesto de que se pudiera comprobar el incumplimiento se insta al ente local para que incoe expediente para dilucidar la conveniencia o no de resolver el contrato, sin perjuicio de otros procedimientos que resulten pertinentes", reza el escrito.

Decepción del denunciante

En contacto con este periódico, Manuel J. García Rodríguez, que denunció estas presuntas irregularidades y que figura como "informante protegido", explica que él pensaba que la propia Oficina iba a sancionar a los organismos públicos involucrados. "Si los que cometieron las irregularidades siguen en los puestos de dirección, ¿cómo van a actuar contra si mismos? No tiene sentido, no pueden ser juez y parte", se queja.

"Estoy contento con el trato recibido pero este final me ha sorprendido y, además, me han notificado que no me seguirán informando del caso, por lo que no sabré si finalmente mis denuncias han servido para algo, con el coste personal y profesional asumido", aprecia.

Según asegura el experto en metadatos, está bastante "apenado" por la respuesta de los organismos de lucha contra el fraude competentes tras hallar 21 licitaciones presuntamente irregulares repartidas por toda España. "El programa informático que desarrollé detectó que en los metadatos del pliego aparece el nombre de la empresa adjudicataria, hecho probado y objetivo que no puede suceder en una licitación abierta. Es un claro indicio de corrupción", asegura.

"Lo denuncié ante los organismos de lucha contra el fraude competentes: las licitaciones estatales al Tribunal de Cuentas, Intervención General y Fiscalía Anticorrupción. Las licitaciones de Galicia y Canarias ante los tribunales de cuentas de sendas autonomías y otra licitación de un municipio andaluz ante la Oficina Antifraude de Andalucía. Está de rabiosa actualidad los casos de corrupción en la obra pública que afectan al Gobierno de España. Tengo la sensación de que la corrupción sólo interesa investigarla cuando están involucrados importantes políticos. No debería ser así, la corrupción siempre es grave, cometa quien lo cometa", concluye Manuel J. García.