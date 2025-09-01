Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Óbito

Muere Víctor Terradellas, excargo de CDC que impulsó el procés a nivel internacional

Víctor Terradellas

Víctor Terradellas / RICARD CUGAT

EFE

EFE

Barcelona
El exsecretario de Relaciones Internacionales de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) Víctor Terradellas, figura clave en la internacionalización del procés, falleció ayer en Tarragona.

JuntsxCAT Reus ha informado este lunes en X de la muerte del político y activista independentista, que el pasado viernes sufrió un ictus y se encontraba ingresado en el Hospital Joan XXIII de Tarragona.

"Lamentamos profundamente la muerte del reusense Víctor Terrradellas, patriota de piedra picada. Trasladamos nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos", ha escrito el partido en X.

Víctor Terradellas (1962), que impulsó la Fundación CatMon y logró dar a conocer el procés a nivel internacional, fue investigado en el caso Voloh por la supuesta implicación rusa en el procés.

