Primer encuentro
Salvador Illa y Carles Puigdemont se reunirán este martes en Bélgica
Trenes, sentencia del catalán y regreso de Puigdemont: los riesgos que afronta Illa este otoño
Illa receta gestión y "moderación" en un curso político en el que espera el regreso de Puigdemont
El president Salvador Illa se reunirá este martes con el expresident y líder de Junts, Carles Puigdemont, en Bélgica. Será la primera vez que los dos dirigentes se ven personalmente. El encuentro llega después de que Illa haya reclamado públicamente al Tribunal Supremo que se le aplique la amnistía a Carles Puigdemont para que pueda regresar a Catalunya. Este viernes lo volvió a hacer durante el encuentro que el Govern celebró en el municipio de Arnes, en la Terra Alta. "Pido el despliegue efectivo de la ley de amnistía", afirmó entonces.
Junts había reclamado en más de una ocasión una reunión con Illa y también con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. A pesar de no haber sido amnistiado aún por la justicia, para Junts este encuentro suponía una especie de "amnistía política". Sin embargo, el secretario general de la formación, Jordi Turull, ha restado importancia al encuentro. "La reunión llega muy tarde, el president ha ido más de una vez a Bélgica y no ha sido capaz de encontrar tiempo para reunirse con él", ha afirmado declaraciones en Rac 1.
