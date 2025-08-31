Los partidos en Catalunya se preparan para el nuevo curso con los presupuestos como principal batalla

El primer pleno del Parlament no está previsto hasta la última semana de septiembre, pero para la mayoría de partidos las vacaciones de verano terminan este lunes. Este mes servirá para calentar motores y acabar de pulir estrategias de cara al nuevo curso político, el segundo con Salvador Illa como president de la Generalitat y sin mayoría independentista en la Cámara catalana. EL PERIÓDICO analiza la hoja de ruta de cada grupo parlamentario y los retos que deberá sortear a lo largo del primer trimestre, en el que la asignatura más importante será la negociación de presupuestos.

El grupo parlamentario de Junts dará el pistoletazo de salida del nuevo curso político los próximos 15 y 16 de septiembre en una reunión en Waterloo, tal y como avanzó EL PERIÓDICO. Los 35 diputados se han citado en Bélgica para reencontrarse con su líder, Carles Puigdemont, que a pesar de no haber querido asumir el rol de jefe de la oposición hace un año, mantiene el escaño en la Cámara catalana. Los posconvergentes esperan que se aclare su futuro judicial antes de fin de año para poder empezar a organizar su regreso definitivo.

Mientras tanto, su estrategia en el Parlament será similar a la del pasado curso: hacer oposición frontal a Illa y evitar cualquier pacto con el Govern para presentarse como la "alternativa" al PSC. Una táctica que, sin embargo, tendrán que calibrar bien para no quedar encasillados en el papel de "pitufo gruñón". La actual aritmética parlamentaria -PSC, ERC y Comuns suman mayoría- hace que su incidencia en la Cámara sea escasa, a pesar de ser el principal grupo de la oposición.

El catalizador para que echara a andar la Presidencia de Salvador Illa con el voto de ERC fue el compromiso para que Catalunya tenga una financiación singular. A los avances en esta materia vinculan los republicanos su apoyo a materias tan cruciales para la estabilidad del Govern como los presupuestos de 2026. En los próximos meses, el partido de Oriol Junqueras deberá decidir si se han producido suficientes avances como para dar su sí a unas nuevas cuentas que le servirían al PSC para navegar sin grandes sobresaltos la legislatura hasta 2028, cosa que lo consolidaría como socio estable del ejecutivo; o si, por contra, aboca a los socialistas a continuar en prórroga y tensiona la situación.

A diferencia de hace un año, ERC está pacificada y centra su estrategia en arrancar de los socialistas concesiones de calado para Catalunya: desde una hacienda catalana que recaude todos los impuestos al traspaso de la gestión de Rodalies, que está en marcha. Mientras Junqueras no se pueda presentar a elecciones porque no se le levanta la inhabilitación, los republicanos no tienen incentivos para ir a las urnas.

El PPC retoma el curso político con el foco puesto en desgastar al president y en aprovechar cualquier resquicio para hacerlo. Antes del paréntesis de verano, los populares exprimieron al máximo el hecho de que Illa aparezca en el informe de la UCO, junto a una tal 'chilli', para alimentar la idea de que podría estar implicado en la corrupción del PSOE. Y ahora populares también presionarán al Govern con la amenaza de un adelanto electoral si fracasa en la aprobación de los presupuestos de 2026. "No estamos aún en esa pantalla, pero sí muy cerca", admite una fuente del partido.

Paralelamente, el PPC mantendrá sus ejes clásicos de oposición: la "inseguridad", los altos impuestos, las largas listas de espera en los servicios públicos y lo que considera una "macroestructura" de la Generalitat, con especial crítica a la nueva hacienda catalana, que situarán como un "gasto innecesario".

Con solo seis diputados, los Comuns son decisivos para la estabilidad de Illa, así que el grupo de Jéssica Albiach está dispuesto a seguir colaborando con el Govern, pero aprovecha esa palanca para reclamar políticas que contribuyan a paliar la falta de vivienda asequible. Ya han advertido de que no se sentarán a negociar presupuestos si antes no se pone en marcha el cuerpo de inspectores que deben imponer las multas a quienes no cumplan con los precios de los alquileres fijados por ley.

También aspiran a poder frenar la ampliación del aeropuerto de El Prat que el ejecutivo catalán ha vendido a bombo y platillo a través de una ofensiva en Bruselas, desde donde confían que echen el freno al proyecto con argumentos medioambientales. Los trenes de Rodalies, insisten los Comuns, deben ser la prioridad absoluta en materia de transportes e infraestructuras.

La primera materia que deberá afrontar la CUP este septiembre es el relevo de Laia Estrada, que el pasado mes de julio anunció su dimisión como parlamentaria al no estar de acuerdo con el nuevo rumbo de la formación. Tras varios varapalos electorales, los anticapitalistas llevaron a cabo un proceso de refundación -el conocido como proceso de Garbí- que culminó el pasado mes de junio con un cambio de logotipo. Una de las novedades de la nueva estrategia es que los anticapitalistas han levantado el veto a los pactos con el PSC para tratar de ganar incidencia. Este cambio ya se puso en práctica con la regulación de los alquileres de temporada y puede volver a repetirse con la negociación de los presupuestos de 2026. Sin embargo, sus cuatro diputados no son determinantes para Illa.

La extrema derecha seguirá centrando su agenda en el discurso xenófobo. Vox trasladará al Parlament la polémica de Jumilla (Murcia), donde su partido vetó dos celebraciones musulmanas en instalaciones municipales, y seguirá presentando la inmigración como el principal problema de la sociedad, en línea con Aliança Catalana. Los de Sílvia Orriols aprovecharán el hemiciclo para iniciar su campaña municipal, con el objetivo de arrebatar votos a Junts.