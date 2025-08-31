El Govern pide a los ayuntamientos que se adhieran al Pacte Nacional per la Llengua

El Govern quiere que todos los ayuntamientos catalanes se adhieran al Pacte Nacional per la Llengua. A través de una carta, el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, y el de Polítiques Lingüístiques, Francesc Xavier Vila, han reclamado a todos los alcaldes que promuevan la aprobación de una moción en el próximo pleno municipal para hacerlo posible.

La propuesta legislativa que ha hecho llegar el Govern consta de diez puntos. Además de la adhesión al Pacte Nacional per la Llengua, el Executiu emplaza a los consistorios a designar a un concejal como responsable de liderar la política lingüística, a elaborar un plan municipal para dar un impulso a la lengua y a crear una "un espacio estable de coordinación entre el Ayuntamiento, el Consorci per a la Normalització Lingüística, entidades y personas del ámbito asociativo, educativo, cultural, económico, deportivo o sanitario, para abordar conjuntamente los retos locales de la lengua".

La moción también acuerda "garantizar que el personal de la Administración pública y el subcontratado tengan el conocimiento adecuado del catalán" y reclama "identificar los ámbitos deficitarios en cuanto al uso de la lengua y al cumplimiento de la normativa lingüística en el ámbito del Ayuntamiento" para poder "corregir la situación". Es decir, que los entes locales sean los primeros en hacer uso correcto de la lengua como ejemplo hacia la ciudadanía.

La importancia del municipalismo

El conseller Vila ha insistido desde su llegada a la conselleria en que reforzar el municipalismo es clave para una buena política lingüística, al tratarse de la administración más próxima y accesible para la ciudadanía. En la misma línea, el pasado junio las cuatro entidades municipalistas que representan al conjunto de municipios catalanes (947) urgieron a los alcaldes a impulsar el catalán desde sus consistorios.

En aquel acto, organizado por Òmnium, la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), la Associació de Municipis i Comarques de Catalunya (ACM), la Associació de Micropobles y la Associació de Municipis per la Independència reclamaron una estrategia común a los alcaldes para la lengua y presionaron planteando algunas de las medidas que el Govern ha recogido y ha puesto ahora encima de la mesa, como la designación de un responsable de política lingüística en cada ayuntamiento.

Los representantes de las entidades municipalistas catalanas y de Òmnium Cultural muestran su compromiso por el impulso de la lengua catalana / Òmnium Cultural

La misiva que ha remitido el Executiu esta semana a los ediles sitúa de nuevo a los consistorios en un "papel clave" para el impulso del catalán y recuerda la necesidad de incorporarlo en los ámbitos más cotidianos: desde el transporte público y las fiestas populares hasta las guarderías o los centros para jóvenes y mayores. "En el diseño y la ejecución de las políticas municipales es importante mantener siempre una mirada lingüística transversal que garantice los derechos de todos", subraya la carta.

Un pacto sin amplio consenso

En el plano político, la iniciativa nació con vocación de reunir a todas las fuerzas, pero solo cuenta con el respaldo de PSC, ERC y Comuns. Junts y la CUP se descolgaron al considerarlo 'insuficiente', ya que, entre otras cuestiones, no prevé una estrategia frente a una eventual sentencia que imponga un 30% de castellano en las aulas. Los populares tampoco quisieron participar, pese a ser invitados, al considerar que era un acuerdo "contra el castellano".

Ante la falta de un frente político amplio, el Govern busca reforzar el impulso del catalán más allá de las siglas, otro de los motivos que le lleva a poner el acento en el municipalismo, desde los pueblos más pequeños hasta las capitales. La incógnita es si los ayuntamientos gobernados por partidos que rechazaron el pacto -especialmente los de Junts, con mayoría en el mapa municipal- se desmarcarán también de la iniciativa o si, por el contrario, optarán por desplegarla en sus municipios.