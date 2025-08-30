Trenes, sentencia del catalán y regreso de Puigdemont: los riesgos que afronta Illa este otoño

Septiembre es siempre un mes de nuevos retos. El curso político se ha inaugurado en Catalunya con el president de la Generalitat, Salvador Illa, fijando el rumbo del Govern en su segundo año de mandato para tratar de conquistar la estabilidad para el resto de la legislatura. "Gestión y moderación", es su receta. Pero el riesgo cero no existe, aún menos cuando se lleva el timón en minoría. Hay carpetas candentes en el horizonte que pueden poner en jaque el sosiego que los socialistas catalanes tratan de improntar ondeando la bandera de la gestión. Algunas de estas amenazas son exógenas, difíciles de prever o de contener; pero hay otras endógenas. Estas son las que el Govern tiene en su radar este otoño.

Que Illa haya decidido ponerse al frente personalmente de la exigencia de medidas "urgentes y estructurales" a los responsables de Renfe y Adif en una reunión de este martes da cuenta de hasta qué punto el caos de Rodalies es una gota malaya para el Govern. Con 400.000 usuarios diarios, cualquier incidencia en la red ferroviaria supone encender la indignación de una parte significativa de los catalanes y, a su vez, munición para la oposición. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, es, de hecho, la única que ha sido reprobada este año por las múltiples incidencias del mes de marzo, cosa que escoció en el Palau de la Generalitat.

Los socialistas saben que no va a bastar con justificar que se están haciendo obras para mejorar el servicio porque la paciencia de los usuarios se agota, por lo que se arremangan para reclamar más responsabilidad a ambas empresas al tiempo que recuerdan que se está trabajando para que Catalunya asuma el peso de la gestión con la nueva empresa pactada con ERC y para que llegue nuevo material rodante en 2026. "Tenemos planes, el traspaso de la gestión está bien encauzada y tenemos una foto a la que llegar a medio y largo plazo", aseguran fuentes del Govern. Habrá que ver si, como quiere Illa, los trenes dejan de quitar el sueño a miles de ciudadanos y, también, al propio ejecutivo.

El president se ha mojado públicamente reclamando al Tribunal Supremo que se le aplique la amnistía a Carles Puigdemont para que pueda regresar a Catalunya. Este viernes lo volvió a hacer. Junts proyecta que ese escenario está más cerca que nunca pese a dar por descontado que el alto tribunal hará todo lo que esté en sus manos para torpedearlo. Y si ocurre, habrá que ver qué impacto político tiene que el expresident de la Generalitat y líder de Junts pueda volver a ejercer sin limitaciones judiciales.

No está claro si querrá desempeñar el rol de jefe de la oposición en el Parlament, donde es diputado, ni si será capaz de levantar el ánimo de un independentismo que ha perdido la mayoría y el músculo movilizador. En el Govern de Illa aseguran no temer ese regreso, entre otras cosas porque no consideran que el secesionismo reúna las condiciones para remontar. "Preferimos que todo se normalice, lo que nos preocupa más es que se resuelvan las situaciones personales", aseguran sobre los líderes del 1-O.

La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el catalán en la escuela es una auténtica bomba de relojería para la que el Govern también se está preparando. "Hay que ver qué dice, pero necesitaremos un consenso político", apuntan fuentes gubernamentales dejando entrever que ese veredicto podría ser adverso para el modelo de inmersión y dar cobertura al 25% de horas lectivas en castellano. Illa ha encargado tanto a la consellera de Educació, Esther Niubó, como al conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, que anticipen posibles escenarios y respuestas.

Illa es siempre partidario de cumplir las resoluciones judiciales -considera que los gobiernos no pueden hacer otra cosa-, pero habrá que ver cómo lo hace en un caso de muy difícil aplicación en las aulas y con la mayoría de la comunidad educativa en contra, además de hacerlo compatible con la defensa del catalán que asegura que hace su Govern.

El president tiene entre ceja y ceja que tiene que aprobar nuevos presupuestos para 2026. En estos momentos, no contempla otro escenario que no sea el de lograr esas cuentas de la mano de ERC y Comuns, por lo que en el Govern no quieren hablar de qué piensan hacer si no lo consiguen. "Somos optimistas", resumen convencidos de que serán capaces de consolidar un "nuevo marco" en esta 'reentré' para lograr el favor de sus socios, que ya han levantado el dedo para advertir de que sin avances en financiación y vivienda los nuevos presupuestos no son más que un espejismo.

Illa sabe que, con unas nuevas cuentas, tendrá la estabilidad garantizada hasta 2028, pero que darse de bruces en el intento y tener que continuar gobernando con las de 2023 sería una mácula para la imagen de su gestión que podría obligarle a tomar decisiones. Sus socios son conscientes también de esa dicotomía y no tienen incentivos para ir a elecciones.

La debilidad del Gobierno de Pedro Sánchez es uno de los flancos de riesgo para el Govern. En el PSC desvinculan la suerte de la legislatura española de la catalana, pero Illa ejerce de principal escudero del presidente y líder del PSOE y buena parte de su proyecto depende de que los socialistas no pierdan la atalaya de la Moncloa. Antes del parón estival el president ya se vio obligado a comparecer en el Parlament a petición de PP y Vox para dar explicaciones sobre el caso de corrupción por el que Santos Cerdán está en la cárcel, una intervención en la que negó cualquier vinculación con la trama.

"Sabemos que el otoño será judicialmente caliente, como también sabemos que la oposición del PP va a ser desleal", aseguran desde el Executiu. No obstante, aseguran estar convencidos de que, pese a que no habrá tregua ni en los tribunales ni en el Congreso, Sánchez no va a tirar la toalla.