Muere la madre del presidente del Parlament, Josep Rull

Maria Dolors Andreu i Grapí ha fallecido a los 93 años en Terrassa

El presidente del Parlament, Josep Rull, este jueves en la Universitat Catalana d'Estiu en Prada de Conflent

El presidente del Parlament, Josep Rull, este jueves en la Universitat Catalana d'Estiu en Prada de Conflent / ACN

EFE

EFE

Maria Dolors Andreu i Grapí, madre del presidente del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha fallecido a los 93 años, según ha informado el presidente de la cámara catalana en las redes sociales.

Josep Rull ha agradecido las muestras de apoyo y de afecto que él y su familia han recibido con motivo del fallecimiento de su madre en Terrassa (Barcelona).

La ceremonia para despedir a Maria Dolors Andreu i Grapí se celebrará el lunes, a las diez de la mañana, en la catedral Sant Esperit de Terrassa y, a partir de mañana, el velatorio tendrá lugar en el tanatorio municipal de Terrassa.

