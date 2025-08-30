Muere la madre del presidente del Parlament, Josep Rull
Maria Dolors Andreu i Grapí ha fallecido a los 93 años en Terrassa
Maria Dolors Andreu i Grapí, madre del presidente del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha fallecido a los 93 años, según ha informado el presidente de la cámara catalana en las redes sociales.
Josep Rull ha agradecido las muestras de apoyo y de afecto que él y su familia han recibido con motivo del fallecimiento de su madre en Terrassa (Barcelona).
La ceremonia para despedir a Maria Dolors Andreu i Grapí se celebrará el lunes, a las diez de la mañana, en la catedral Sant Esperit de Terrassa y, a partir de mañana, el velatorio tendrá lugar en el tanatorio municipal de Terrassa.
