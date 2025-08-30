Illa destaca que el curso político estará centrado en mejorar los servicios públicos

Fin de la reunión del ejecutivo catalán en Arnes. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha hecho este sábado un balance "positivo" de la jornada de trabajo del Govern en las Terres de l'Ebre (Tarragona), en la que se han fijado los objetivos específicos del nuevo curso político, que estará centrado en "mejorar los servicios públicos".

El encuentro de Arnes es el tercero de estas características que el Govern celebra desde que arrancó la legislatura, tras el celebrado el año pasado en el monasterio de Poblet y el del pasado abril en Núria (Girona)

Illa ha hecho referencia a la reunión de su gobierno durante el acto de inauguración del nuevo bloque quirúrgico del Hospital Comarcal de Móra d'Ebre, al que ha acudido acompañado por la consellera de Salud, Olga Pané.

El president ha puesto como ejemplo de una política centrada en mejorar los servicios públicos la inversión de 5,2 millones de euros que se ha hecho para "actualizar" este hospital comarcal, que da servicio a tres comarcas (Ribera d'Ebre, Terra Alta y Priorat).

El nuevo bloque quirúrgico, que consta de tres quirófanos y una sala de rehabilitación, permitirá incrementar el número de intervenciones, así como realizar una atención más especializada y de mayor calidad, según ha explicado la gerente de la entidad Salut Terres de l’Ebre, Íngrid Roca.

Visitas

Antes de inaugurar este equipamiento sanitario, Illa ha realizado una visita institucional al ayuntamiento de la población, donde ha sido recibido por el alcalde, Rubén Biarnés, y ha firmado en el libro de honor.

El president se ha comprometido con el alcalde a trabajar para que la población cuente con un helicóptero que atienda las necesidades del hospital comarcal y pueda servir también en la lucha contra los incendios forestales.

Además, ha apoyado la demanda del consistorio de generar más suelo industrial para crear "prosperidad", siempre con "garantías medioambientales", y ha dicho que trabajará para ello.

Tras esta visita, Illa se ha desplazado hasta la comisaría de los Mossos d'Esquadra y el parque de bomberos de Mora d'Ebre, así como a la base aérea del helicóptero del servicio de emergencias médicas.

Estas visitas en enmarcan en la agenda de actos de todo el Govern, que ha llevado este sábado a los diferentes consellers a diferentes puntos de las comarcas del sur de Tarragona

Durante este sábado, última jornada del Govern en Arnes, los consellers se han desplegado para asistir a diversidad de actos. Así, el conseller de Política Lingüística Francesc Xavier Vila, ha visitado Bot; la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, ha inaugurado una nueva caldera de biomasa en Amposta; la consellera de Educación, Esther Niubó, ha visitado Garcia, y la consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha visitado Camarles.

Por otra parte, el conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, ha visitado Riba-roja d'Ebre; el conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, ha acudido a Deltebre, y el conseller de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch, ha estado en Tivenys y Corbera d'Ebre.