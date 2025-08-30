Los 8 deberes del Parlament para el nuevo curso político: de la regulación de las dietas a la reforma del edificio

El Parlament retoma esta semana su actividad. Tras la pausa estival, más larga que el año anterior que quedó interrumpida por la investidura de Salvador Illa en pleno agosto, la Mesa vuelve al trabajo y lo hace con varias carpetas pendientes. El president de la Cámara, Josep Rull, dejó cerrado antes de irse de vacaciones uno de sus compromisos más ambiciosos: el de hacer una propuesta para acelerar los trámites legislativos y que las leyes no se eternicen. El objetivo, aunque en última instancia que se cumpla dependerá de los grupos parlamentarios, es que puedan ver la luz verde en solo seis meses. Aun así, todavía quedan pendientes varios asuntos a resolverse en los próximos meses.

El Parlament inicia su actividad con 13 proyectos de ley en tramitación, entre ellos los de vivienda, fiscalidad y patrimonio cultural, y 50 proposiciones de ley -40 de grupos parlamentarios y 10 iniciativas legislativas populares-. Entre estas destacan reformas para erradicar la violencia machista, proteger la infancia y el medio ambiente, y garantizar la igualdad LGTBI+.

Pero más allá de la agenda legislativa, uno de los retos más complejos sigue siendo cómo atajar los discursos de odio en el Parlament. Tras más de un año de pruebas y comparaciones con otras cámaras, Rull decidió no interrumpir las intervenciones de los grupos de extrema derecha y apostó por los mecanismos ya existentes para sancionar intervenciones ofensivas.

Actualmente, se remiten a la comisión del estatuto del diputado, encargada de velar por el cumplimiento del código de conducta, todas las declaraciones susceptibles de ser discursos de odio. Pero, pese a que ya se han elevado varios episodios a lo largo de la legislatura, no ha habido respuesta. El principal escollo es que el código no tiene rango de ley y sus sanciones pueden recurrirse. Por ello, como avanzó EL PERIÓDICO, la Mesa trabaja en reformarlo e incorporarlo al reglamento, que sí tiene este rango, y blindar así la potestad sancionadora.

También la renovación del plan de igualdad sigue siendo una de las carpetas abiertas de la Mesa. El anterior caducó en 2023 y, aunque en la pasada legislatura se intentó poner en marcha uno nuevo, el adelanto electoral de 2024 dejó el proceso en pausa. El grupo de trabajo especial en equidad del Parlament (GEGAN) lo rescató en su primera reunión en diciembre y lo situó entre sus prioridades. La Cámara prevé presentar en los próximos meses un nuevo texto que amplíe el enfoque más allá de la perspectiva de género e incorpore medidas contra otras formas de discriminación, con especial atención al antirracismo, como ya explicó este diario.

Votación en el Pleno del Parlament / Ricard Cugat

En su apuesta por modernizarse, el Parlament trabaja desde hace meses en la incorporación de la inteligencia artificial (IA) a su actividad. El objetivo es doble: ganar eficiencia y facilitar el acceso de la ciudadanía y los profesionales a los plenos. Por ahora, como avanzó EL PERIÓDICO, los esfuerzos se centran en aplicar esta tecnología a la transcripción de los debates, tanto en directo como en diferido. La previsión es que, antes de que acabe el año, esta primera fase esté ya en marcha, con margen para seguir perfeccionándola a lo largo de los meses.

La Mesa quiere impulsar la accesibilidad integral del Parlament, tanto física como tecnológica y sensorial, con un plan que recopile las iniciativas que ya se implementan para poder así detectar mejoras. De momento, está pendiente hacer la auditoría que debe marcar las líneas de actuación del programa. Al mismo tiempo, los grupos parlamentarios —excepto Vox y Aliança Catalana— trabajan en una ponencia para actualizar el lenguaje sobre discapacidad en la normativa catalana, para hacerla más inclusiva. En materia de sostenibilidad, el presidente presentó en 2024 un proyecto para lograr la huella de carbono neutra en 2030. Tiempo después, según fuentes parlamentarias, la Mesa ampliada aprobó un programa de tres años para contratar a un técnico que desarrolle las medidas del plan. Entre ellas está un programa de desplazamientos para que trabajadores y diputados de la Cámara adopten transportes "sostenibles" en sus rutas desde y hacia el Parlament. También resta dotar el plan de un presupuesto.

Tras la pausa estival, la Mesa también deberá retomar los preparativos para la celebración en 2027 del milenario del Parlament, partiendo de las Assemblees de Pau i Treva de Déu que son consideradas "embrión del parlamentarismo catalán". Según explicó el propio presidente de la institución en la Universitat Catalana d’Estiu (UCE), el programa de actos aún no está cerrado, pero el órgano rector de la Cámara ya está trabajando en él y próximamente se nombrará a un comisionado para que se encargue de su diseño. Rull evitó dar detalles del dispositivo previsto, pero sí reveló que se recordará el discurso de Pau Casals en las Naciones Unidas a favor de la paz y contra todas las guerras. "Queremos darle una proyección de modernidad que proviene del discurso de Casals", anticipó.

Interior edificio del Parlament de Catalunya / FERRAN SENDRA

Asimismo, se espera una reforma de los espacios de la Cámara. La Mesa encargó a principios de año la redacción de un proyecto -con una partida presupuestaria de 390.000 euros- para ampliar y reformar algunas de las salas de la institución. El objetivo es convertir el edificio en un espacio "más abierto" y "participativo". Una de las propuestas que se barajan es reubicar la actual biblioteca y convertir la superficie que ahora ocupa en una especie de museo, con plafones explicativos y pantallas interactivas que ayuden a explicar la historia del edificio y toda la actividad que actualmente se lleva a cabo en él.

Al margen de este proyecto, está pendiente desde hace años la ampliación de las instalaciones parlamentarias, una cuestión que debe pactarse con el Ayuntamiento de Barcelona. Al inicio de la legislatura se acordó crear un grupo de trabajo entre ambas instituciones para estudiarlo. Según personas conocedoras, se ha ido reuniendo, pese a que el foco está puesto ahora en la remodelación el Parlament, más que su ampliación.

Uno de los asuntos pendientes desde hace años que, según fuentes del Parlament, la Mesa tiene la voluntad de abordar tras las vacaciones es la regularización de las dietas de todos los diputados. Se trata de uno de los temas más espinoso entre los partidos, incapaces de alcanzar un acuerdo, porque cambiar su consideración de complemento a salario base supone una reducción de la remuneración neta. Hasta ahora se han dado algunos pasos, incorporando ya hasta cuatro mensualidades de estas dietas dentro del salario base, pero queda pendiente un ajuste global para acabar de regular estas indemnizaciones por desplazamiento que cobran todos los parlamentarios, independientemente de si viajan o no, y que van de los 17.000 a los casi 24.000 euros anuales en función del lugar de residencia.