Puentes que se queman

Las vacaciones van dando sus últimos coletazos. El inicio del nuevo curso político comienza. La pretemporada de por dónde irá estos meses la disputa política se ha visto con claridad esta última semana. El Partido Popular -haciendo valer su mayoría absoluta en el Senado- ha obligado a que cuatro ministros -entre ellos una vicepresidenta- rindan cuentas sobre la gestión en la extinción de unos incendios antes incluso de que algunos se hayan apagado.

No obstante, son las comunidades autónomas las competentes en materia de prevención y extinción de incendios forestales en sus territorios. Explicaciones políticas, o excusas, sobre la labor autonómica desempeñada solo ha dado el presidente de Castilla y León, obligado por la puntual alianza PSOE-Vox. Por ahora no hay visos de rendición de cuentas del resto de presidentes de las autonomías afectadas: Extremadura, Galicia, Andalucía o Asturias.

En el Gobierno se muestran convencidos de que les asiste la verdad, y los datos, - prueba de ello fueron los 50 minutos de vídeo que proyectó la ministra de Defensa en el Senado con la actuación militar en la lucha contra el fuego- y de ahí las actitudes de los ministros -incluso los menos beligerantes políticamente- entrando al combate con el PP, incluso con los presidentes autonómicos.

No solo se han quemadon los montes, las casas y los sueños de muchos españoles, también los puentes entre oposición y Gobierno. Este lunes, tras unos últimos días de vacaciones después del primer Consejo de Ministros, Pedro Sánchez presentará unas directrices del pacto de Estado para afrontar la emergencia. Un pacto que hizo aguas incluso antes de nacer y que ahora incluso se evidencia en las formas. A la vez, Feijóo estará diseñando la estrategia del PP con su Comité de Dirección en una reunión fuera de la sede en la calle Génova, en concreto en la villa de Aranjuez, a más de 50 kilómetros de la capital.

En esa estrategia está por ver qué posición marcará el rumbo del PP en lo que respecta a los menores migrantes. Porque hay líderes populares que respaldan acciones del Ejecutivo para hacer frente a la cada vez más continua llegada de menores -cada vez más niños- a las costas españoles. Unos sin medias tintas, caso del presidente de Ceuta, otros con algo más de reparo, como el de Melilla. Y luego los que confrontando con la medida de “solidaridad obligatoria” deciden acogerse a ella, caso de Baleares. Con el trasfondo de la disputa entre PP y Vox por liderar el relato en la derecha que ha derivado en la afrenta de Santiago Abascal directamente con la organización Open Arms, pidiendo que se le hunda el “barco de negreros” que ayuda a los migrantes en alta mar.

Pero este asunto migratorio en el que tanto empeño pone el presidente canario ha roto moldes del eje de confrontación PSOE-PP y ha abierto, incluso, una espita entre Andalucía y País Vasco. Con el presidente andaluz Juanma Moreno y el lehendakari Imanol Pradales en un cruce de mensajes sobre el reparto de menores que el dirigente vasco quiso archivar porque “hay que trabajar más, generar menos ruido y no convertir en motivo de disputa política a personas que emigran, especialmente menores porque se trata de personas", afirmó.

Pero levantando la mirada y llevándola al contexto internacional, donde todo apunta a que Sánchez le está pesando su beligerante oposición - aplaudida internamente - de elevar al 5% del PIB el compromiso del gasto en defensa fijado en la última cumbre de la OTAN. Ahora que la Alianza certifica que España, por primera vez, ya gasta el 2% de su PIB en defensa y cumple el compromiso adquirido en 2014..

Queda que Europa entienda y defina cómo es la relación con el presidente de EE.UU. Al poco de firmar la UE y EE.UU. el acuerdo que evitaría la guerra comercial – asumiendo los europeos el 15% de los aranceles impuesto desde Washington-Donald Trump amenazó con imponer aranceles adicionales y limitar sus exportaciones de chips a los países que no eliminen sus tasas digitales, porque que considera que perjudican a las empresas tecnológicas estadounidenses. Obviando que también lo padecen las compañías chinas, principalmente.

Nueva amenaza de Trump a la UE que, como avanzó Emmanuel Macron junto con el canciller alemán, no “se dejará amenazar” en un asunto para el que las competencias están en los parlamentos nacionales y en la Eurocámara. Precisamente, España fue pionera en imponer la llamada ‘tasa Google’, lo hizo al llegar Pedro Sánchez a La Moncloa.