Albares afirma que España desplegará protección diplomática para la flotilla a Gaza que zarpa de Barcelona este domingo

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado que España desplegará a través de su cuerpo diplomático toda la protección necesaria para los integrantes de la flotilla que partirá este domingo de Barcelona rumbo a Gaza con ayuda humanitaria.

"En otras ocasiones, con otras flotillas, por supuesto que hemos estado en contacto con las autoridades y sus miembros y hemos desplegado toda la protección diplomática y consular y esta vez será igual", ha señalado en declaraciones telefónicas a Rac1.

En ese sentido, ha apuntado que estarán listas para actuar las autoridades diplomáticas de las embajadas más cercanas, como la propia de Tel Aviv, que extenderá sus medidas de protección para los nacionales españoles embarcados "en cualquier" situación.

El ministro ha recordado que no permitir el paso terrestre de ayuda humanitaria contraviene el derecho internacional, así como impedir que los periodistas puedan entrar libremente a Gaza.

"Querríamos que no tuviera que haber flotillas" para la llegada de ayuda humanitaria, ha apuntado Albares, quien ha llamado la atención sobre la "solidaridad de la sociedad española" ante lo que ocurre en Gaza.

"Entiendo que hay ciudadanos que quieren hacer lo máximo posible. También el Gobierno de España es el que más hace en el mundo para parar esta guerra", ha afirmado el ministro, que presentará este sábado en el Consejo de Asuntos Exteriores de los Veintisiete un plan para terminar con el bloqueo humanitario y presionar a Israel con el embargo de venta de armas, la suspensión del acuerdo de asociación con la UE y la ampliación de la lista de sanciones, entre otros puntos.

Ada Colau a bordo

Este domingo partirá hacia la Franja de Gaza la Global Sumud Flotilla para intentar abrir un corredor humanitario, con el apoyo de personalidades reconocidas como la activista sueca Greta Thunberg.

Esta flotilla aspira a ser "la mayor misión de solidaridad" con Gaza hasta la fecha, cuenta con la participación de 44 países, el apoyo de activistas y artistas internacionales y la fuerza de "docenas" de embarcaciones que convertirán el Moll de la Fusta barcelonés en epicentro de una acción que se repetirá en otros puertos mediterráneos.

Activistas internacionales, como Thunberg o el vicepresidente de la Federación Internacional por los Derechos Humanos, Alexis Deswaef, partirán con la Global Sumud Flotilla hacia Gaza.

Representantes políticos también participarán en la escuadrilla, como la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, con la intención de romper el "bloqueo absolutamente injusto" dictaminado por el "Estado genocida de Israel".

Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) ha anunciado este sábado que su concejal de Barcelona y miembro de la ejecutiva nacional como secretario de Estrategia Metropolitana, Jordi Coronas, será uno de los capitanes de la flotilla.

"Emprendemos este viaje para decir bien alto que hay que abrir corredores humanitarios y exigir al Estado de Israel que acabe con el genocidio de Gaza", ha afirmado Coronas.