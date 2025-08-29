De supervisar Rodalies a la prevención forestal: el Govern se encomienda al "método Illa" para minimizar riesgos

Sabido es que Salvador Illa, como filósofo y como político, es devoto del cartesianismo de Descartes. Evidencia, análisis, síntesis y comprobación son la pauta de su quehacer, que pregona que está basado en la gestión y la mejora de los servicios públicos. Pero menos conocido es lo que en la sala de máquinas de la Generalitat han bautizado como el "método Illa", una disciplina que aplica el president para tratar de minimizar los riesgos de su Govern en minoría y que pasa por, más allá de la representación institucional, supervisar personalmente reuniones técnicas. El objetivo: conocer el detalle de carpetas sensibles como Rodalies, vivienda y, ahora también, la gestión forestal, para tener todo -dentro de lo posible- bajo control.

En el encuentro que este viernes celebra el Executiu en Arnes, Terres de l'Ebre, para poner rumbo al curso político se consolidará una doctrina de la que trata que se impregne también cada conselleria. En su primer año de mandato, Illa ha presidido hasta diez veces la comisión interdepartamental de vivienda, nueve la de sequía, cinco la de Rodalies y financiación, y tres la de seguridad, además de ponerse al frente también de los gabinetes de crisis de la dana o del apagón del mes de abril. Eso no le ha ahorrado bretes con los trenes, con la ya extinta DGAIA o el proceso de adjudicaciones de plazas de docentes que se tuvo que repetir, pero sí para, vía implicación directa, contener su onda expansiva.

Las carpetas de la estabilidad

La gestión forestal, como avanzó EL PERIÓDICO, se incorporará también en esa lista tras los incendios sufridos en julio en Paüls (Baix ebre) y La Segarra y el pacto de Estado contra el cambio climático propuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez. Que la cumbre de este viernes se celebre en las Terres de l'Ebre ya es un mensaje en este sentido. Pero que no quiere que se le escape detalle lo evidencia el hecho de que incluso ha velado por los trabajos de la comisión que prepara el dispositivo del eclipse total de agosto del año que viene, que supone un reto logístico importante para acoger un alud de visitantes.

"El president quiere que se muevan los temas, que ninguno que entra en agenda caiga. Quiere tener conocimiento de fondo de cada asunto y tensionar a todos los cuadros para que haya resultados", explican fuentes cercanas a Illa. Y está claro que pone especial ahínco en dos tipos de carpetas que son clave para la estabilidad: las que condicionan la relación con ERC y Comuns -financiación y vivienda- y las que pueden suponer un quebradero de cabeza para el Govern, como el caos en los trenes.

Sin ir más lejos, y tras las incidencias de los últimos días, el president ha llamado a filas el próximo martes a los representantes de Renfe y Adif para reclamarles en persona medidas "estructurales" que sirvan para contener las incidencias y mejorar su gestión en paralelo a las obras en marcha. El Govern es consciente del desgaste que supone cada crisis en Rodalies y trata de aislar esta amenaza de su día a día.

La válvula de seguridad de los presupuestos

Pero ante las eventualidades que no se pueden prever o que pueden llegar a escapar de su "método", el president sabe que lograr nuevos presupuestos para 2026 es una válvula de seguridad. El encuentro en Arnes tiene como misión "cohesionar" a los consellers a nivel personal y gubernamental, así como trazar "sinergias" entre departamentos, pero también para alinearlos en la estrategia a seguir para alcanzar esa meta.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, con la comisión técnica de la ampliación del aeropuerto de El Prat / JORDI OTIX

Desde el Govern aseguran que el president está "muy tranquilo" y convencido de que podrá aprobar nuevas cuentas pese a las amenazas y exigencias de ERC y los Comuns, a las que no tiene intención de dar bombo en su discurso de inicio de curso. El ejecutivo catalán ha convertido en un mantra que va a "cumplir" con todo lo pactado, aunque sus socios hurgan en que hay calendarios que han saltado por los aires y deudas pendientes en políticas de vivienda y en financiación singular, el catalizador por el que fue posible la mayoría de la investidura con el 'sí' del partido de Oriol Junqueras.

Anticiparse a los seísmos

Sin embargo, Illa inculca en su Govern que no cunda el pánico, que la política, como el trabajo de huerto que le viene de linaje, va de cultivar y de regar, y considera que este primer año como president ha servido para labrar una relación de confianza tanto con ERC como con los Comuns, y también para constatar que el Gobierno de Pedro Sánchez está comprometido con el proyecto que tiene el PSC para Catalunya.

Queda por ver si recogerá los frutos que espera, pero por falta de actividad del president no quedará. El "método Illa", relatan desde Palau, se aplica en todas las esferas jornada a jornada, que empiezan siempre muy temprano y que acaban siendo maratonianas. En un mismo día el president puede presidir una reunión con técnicos encargados del reto de la vivienda, implicarse en una operación empresarial de máximo nivel o llamar él directamente al alcalde de un pequeño municipio que tiene un problema con una escuela. Se trata de tener un radar en todos los frentes para evitar, o por lo menos para anticiparse, a los seísmos.