Illa receta gestión y "moderación" en un curso político en el que espera el regreso de Puigdemont

Cuando hacen balance de este primer año en la sala de máquinas de la Generalitat, el Govern de Salvador Illa se considera "revolucionario". Pero no por despertar pasiones con desafíos o propuestas que generen revuelo y agitación, sino por justo lo contrario, por haber ganado las elecciones con el lema 'unir y servir' y centrar su acción en la gestión y el sosiego mientras fuera del contexto catalán la polarización y la bronca escalan hasta límites imprevisibles. El president ha renovado este viernes los votos con ese 'modus operandi' -"método", lo llaman en Palau- en la inauguración de un curso político para el que ha recetado "acción política" para la mejora de los servicios públicos y "moderación" como antídoto a un clima "tenso", además de volver a pedir que se le aplique de forma "efectiva" la amnistía a Carles Puigdemont.

El encuentro de todo el Govern en Arnes, Terres de l'Ebre, está diseñado para fijar el rumbo del segundo año de legislatura con Illa de president. Una cumbre para alinear a todos los consellers con la estrategia a seguir, determinar prioridades y urgencias y anticipar riesgos. En pleno cambio geopolítico mundial -el president ha hecho referencia a ello de nuevo en su discurso-, cuanto todo se tambalea, hay que tener un plan definido que aporten estabilidad. El Executiu tiene el suyo y este fin de semana hará balance de lo recorrido hasta ahora y de lo que queda por recorrer, especialmente antes de finales de año.

Rumbo a los presupuestos de 2026

"La gestión es lo más importante. No es sencilla ni obvia. Hacer un plan es sencillo, pero hay que ejecutarlo. Nos quedan cuatro meses para hacer todo lo que nos hemos comprometido a hacer", ha asegurado el president. No lo ha mencionado directamente, pero es justo en ese tiempo que espera aprobar nuevos presupuestos para 2026, por lo que el mensaje iba también en la dirección de pedir a todo su equipo que aprieten el acelerador para cumplir con todo lo pactado con ERC y Comuns, los socios con los que tratará de negociar esas cuentas y que ya han levantado el dedo para pedir que se salden cuentas. La financiación singular y las políticas de vivienda marcarán el compás de la legislatura. Pero no serán las únicas.

Nos quedan cuatro meses para hacer todo lo que nos hemos comprometido a hacer Salvador Illa — President de la Generalitat

Sin ir más lejos, los incendios de este verano y los episodios de tormentas violentas, ha subrayado el president, obligan a impulsar un "cambio de mentalidad". Por un lado, Catalunya presentará una batería de propuestas en la conferencia de presidentes que abordará el pacto de Estado para hacer frente al cambio climático. Y, por el otro, ha abogado por una transformación de la política forestal. "Hay demasiado bosque. Tenemos que poner punto y final a esto y decrecer en masa forestal", ha asegurado. También ha apuntado el cómo: "Si hay actividad económica en el territorio, habrá gestión forestal".

El dardo al PP

Sibilino siempre en los dardos que lanza, Illa ha dedicado también una parte de su intervención a criticar veladamente al PP tras un verano en que, mientras ardían miles de hectáreas en Galicia, Castilla y León y Extremadura, Alberto Núñez Feijóo y sus presidentes autonómicos han tratado de situar la responsabilidad de la gestión de los incendios en el Gobierno de Pedro Sánchez. "Como Govern queremos ejercer nuestras competencias con plenitud y responsabilidad. Si hay cosas a mejorar, las reconocemos y las hacemos, pero no vamos a jugar a trasladar responsabilidades que son nuestras a otros", ha espetado. Lo contrario, ha advertido, no hace más que "alejar" a la ciudadanía de sus gobernantes.

Como Govern queremos ejercer nuestras competencias con plenitud y responsabilidad. No vamos a jugar a trasladar responsabilidades que son nuestras a otros"

En el Govern analizan con preocupación la desafección creciente, especialmente, a escala estatal y la extrema derecha como principal beneficiaria de este contexto. Illa ha pedido "moderación" y "ponderación" ante un clima que ha definido como "muy tenso y con mucha radicalidad y agresividad". La única radicalidad con la que está de acuerdo, ha precisado, es en los "valores y principios", como el de reconocer que todo el mundo tiene "derechos y deberes rece lo que rece" -afirmación que hace al calor de los discursos contra la inmigración de PP y Vox.

En este punto, se ha comprometido a defender los derechos religiosos y lingüísticos, a sabiendas de que la del catalán es otro de los frentes abiertos a la espera de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el modelo de inmersión en la escuela. En esa carpeta de los derechos que tocará defender, Illa ha abogado también por salvaguardar la separación de poderes. Es aquí cuando ha augurado que este podría ser el curso político en el que regrese Puigdemont. "Pido el despliegue efectivo de la ley de amnistía", ha vuelto a insistir como meses atrás con el Tribunal Supremo como principal receptor del mensaje. El otoño viene cargado, así que el Govern se dispone a, en palabras de Illa, "tomar aire" para no quedarse sin aliento.