El PPC rechazará reunirse con el Govern si no hay antes una propuesta de presupuestos

Los populares se plantean pedir nuevas elecciones si Illa no aprueba unas nuevas cuentas públicas para 2026

El Govern afronta los presupuestos como una "absoluta prioridad" con el compromiso pendiente de la financiación singular

ERC y Comuns amenazan con retrasar la negociación de los presupuestos de Illa

El líder del PP catalán y portavoz del PP en el Parlament, Alejandro Fernández.

El líder del PP catalán y portavoz del PP en el Parlament, Alejandro Fernández. / DAVID ZORRAKINO (EUROPA PRESS)

Gisela Boada

Gisela Boada

Barcelona
La consellera de Economia, Alicia Romero, citó en dos ocasiones al grupo parlamentario del PPC para abordar los presupuestos de 2025, que finalmente nunca se llegaron a presentar. En ninguno de esos encuentros se ofreció a los populares un borrador de las cuentas, algo que el partido considera inaceptable. Por ello, advierten de que no volverán a "perder el tiempo" en una tercera reunión si el Govern intenta abrir la negociación de los presupuestos de 2026 sin un documento real sobre la mesa. La intención del Executiu es contactar con todos los partidos, salvo la extrema derecha, para hablar sobre los presupuestos, como ya se hizo en 2025.

"Pedimos que traigan una propuesta concreta para sentarnos; si no la tienen, que nos llamen cuando la tengan", señala a EL PERIÓDICO una fuente autorizada del partido, que justifica la asistencia a las dos primeras reuniones por "deber institucional". La misma voz subraya que es el Executiu, también por obligación institucional, quien debe presentar un proyecto "real" sobre el que poder trabajar. Según el PPC, antes de las vacaciones el Govern ya les aviso de que los convocaría a partir de septiembre, pero insisten: "Queremos unos números que podamos analizar y sobre los que hacer nuestras peticiones".

Una negociación sin recorrido

Los populares han marcado desde el inicio una "línea roja": no negociarán unos presupuestos basados en los acuerdos de investidura del PSC con ERC, y en especial, no cederán en la cuestión de la financiación singular pactada con los independentistas. Este veto hace prácticamente inviable cualquier entente, ya que Salvador Illa necesita del apoyo de sus socios de investidura para aprobar las cuentas y garantizar cierta estabilidad en la legislatura. De momento, sin embargo, tanto republicanos como comunes se muestran reticentes, lo que complica el panorama y podría, como mínimo, retrasar la negociación.

El PPC asume que, en este escenario, el único camino hacia unos presupuestos pasa por el bloque de investidura y, por tanto, muestra poco optimismo sobre una negociación real con ellos. "No somos socios de Illa, ni tenemos voluntad de serlo", remarcan. Lo que reclaman es que el president deje de tratar a ERC y Comuns como "socios prioritarios" y abra el diálogo "real" con el resto de formaciones. De hecho, el año pasado incluso abrieron las puertas a negociar los presupuestos de 2024 [que Illa se planteó sacar adelante, aunque luego lo descartó para centrarse en los de 2025] vía enmiendas.

Dos reuniones sin propuesta

El malestar popular viene de lejos. De acuerdo con la versión del PPC, en la primera reunión con Romero, el año pasado, Economía se limitó a justificar la falta de presupuestos por la necesidad de que ERC celebrara su congreso, algo que desde el grupo parlamentario popular ha servido para hacer propio el discurso de que el Executiu es "rehén" del partido de Oriol Junqueras.

En la segunda, la consellera expuso la situación económica del Govern y deslizó su intención de recurrir a ampliaciones de crédito para sortear la ausencia de nuevas cuentas. Para los populares, lo relevante son los números, por lo que consideran improcedente que los vuelvan a convocar sin un documento concreto sobre el que debatir. Es decir, si hay reunión, que no sea para una foto simbólica, sino para trabajar.

El "deber" de presentar los presupuestos

Durante los últimos meses, el PPC ha acusado reiteradamente a Illa de incumplir sus obligaciones al no presentar en el pleno la propuesta de presupuestos de 2025. Aunque reconocen que el Govern no disponía de apoyos suficientes, consideran que "su deber" era someter las cuentas a debate en el Parlament. A su juicio, prorrogar de nuevo las cuentas de 2023 —aprobadas durante la legislatura de Pere Aragonès— no es una opción viable. De hecho, el propio expresident republicano adelantó elecciones precisamente por la imposibilidad de aprobar las cuentas de 2024.

Ante la hipótesis de que en enero Catalunya siga sin presupuestos, los populares se muestran prudentes, pero no cierran la puerta a pedir un adelanto electoral. "No estamos en esa pantalla, pero estamos cerca. En unos meses, si no hay presupuestos, veremos", advierte un dirigente. El partido, no obstante, deberá gestionar la contradicción de reclamar nuevas elecciones en Catalunya por la falta de cuentas mientras en varias comunidades gobernadas por el PP, como ya sucedió el año pasado, posiblemente tampoco se aprueben nuevos presupuestos.

