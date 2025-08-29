Migración
Open Arms responde a Abascal: "Ser el objetivo del odio de según quién es un orgullo. Aquí estamos y aquí seguiremos"
El presidente de Vox propuso hace unos días hundir el barco de la ONG, a la que calificó como "negreros"
EP
La organización Open Arms ha respondido al presidente de Vox, Santiago Abascal, tras su propuesta de hundir el barco de rescate de la ONG, y ha asegurado que "ser el objetivo del odio de según quién es un orgullo". "Ser atacados por los enemigos del mundo es una medalla. Aquí estamos. Y Aquí seguiremos. Frente al miedo y frente al odio", ha escrito la entidad social en su cuenta de Instagram.
La ONG ha acompañado su post de una galería de fotos, entre ellas una de Abascal sobre la que ha escrito "su última ocurrencia ha sido acusarnos de ser unos negreros y ha expresado su deseo de hundir nuestro barco". En otra de las imágenes aparece el barco de rescate de Open Arms con el mensaje: "Determinación. Insumergible" y "Nuestros barcos han salvado la vida a más de 700.000 personas, acusarnos de negreros es un insulto a la verdad y una indecencia".
En otra de las imágenes la entidad ha recordado que es "una ONG de socorristas que ayuda a personas en situaciones desesperadas. "Nuestros barcos son fuertes pero nuestro espíritu es insumergible", añade la organización.
- El Govern impulsa una ley para mejorar el proceso de selección de los funcionarios y su movilidad
- Alberto Fernández Díaz: 'Me dolió que Quim Forn entrara en la cárcel
- Robles denuncia que Feijóo echó por tierra la coordinación entre el Gobierno y las autonomías ante la ola de incendios
- Muere el teniente coronel Sánchez Silva, primer militar de alta graduación que se declaró homosexual
- Begoña Gómez pide al juez Peinado que suspenda su declaración porque su abogado no puede acudir
- El Gobierno apunta a la intervención policial si alguna autonomía rechaza la acogida de menores migrantes
- De supervisar Rodalies a la prevención forestal: el Govern se encomienda al 'método Illa' para minimizar riesgos
- Un audio destapa las maniobras de Koldo y un oficial de la Guardia Civil imputado para ayudar a un empresario en Argelia