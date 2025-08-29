Junts acusa a Illa de hacer "propaganda" y de gobernar solo para la Barcelona de "los cinco millones"

Que el Govern haya decidido celebrar su tercera cumbre en Arnes, en la Terra Alta, no ha sido motivo suficiente para satisfacer a la oposición de Junts. "Aunque hagan este encuentro en las Terres de l'Ebre, la política de este Govern está más pensada para el área metropolitana de Barcelona que para el resto del país; su gestión política va dirigida a la Barcelona de los cinco millones y no a la Catalunya de los ocho", ha denunciado la portavoz parlamentaria de la formación, Mònica Sales, poco después de la intervención del president Salvador Illa en estas jornadas de trabajo.

Sales ha acusado a Illa de recurrir a "la misma propaganda de siempre" para tratar de "atapar la falta de rumbo y la mala gestión" de su Govern. Así, a través de un vídeo, la posconvergente ha afeado al Executiu que aún no haya conseguido aprobar unos nuevos presupuestos o que persistan los problemas de movilidad provocados por Rodalies. También le ha reprochado no "plantarse ante Madrid" para conseguir mejoras en el déficit fiscal o para garantizar inversiones en infraestructuras. Además, ha vuelto a presentar a su formación como la "única alternativa sólida" al PSC y se ha reivindicado como el partido capaz de "hacerse respetar en Madrid".

Un plan de acción contra las incendios

Todo ello después de que Illa haya anunciado un plan de acción contra los incendios, centrado en reducir y gestionar la masa forestal, cuya acumulación descontrolada es uno de los principales factores de riesgo para la propagación de incendios. Este pasado mes de julio, las Terres de l'Ebre vivieron uno de sus peores incendios, con más de 3.000 hectáreas quemadas y un bombero fallecido.

Illa también ha aprovechado su discurso, con el que ha dado inicio al curso político, para pedir alejarse de la tensión política y ha recetado "moderación" y centrarse en la gestión. "La gestión es lo más importante. No es sencilla ni obvia. Hacer un plan es sencillo, pero hay que ejecutarlo. Nos quedan cuatro meses para hacer todo lo que nos hemos comprometido", ha asegurado el president. Aunque no ha hecho ninguna mención específica a la cuestión, la negociación presupuestaria será la principal asignatura a abordar antes de 2026.

Los posconvergentes ya han descartado formar parte de las conversaciones con el Govern para las nuevas cuentas, ya que consideran que los compromisos adquiridos por el Govern con ERC y Comuns "son incompatibles con lo que defiende Junts para la sociedad catalana". "Somos la alternativa. Illa representa la antítesis de políticas que son más necesarias que nunca para la clase media", defendió la semana pasada el secretario general de la formación, Jordi Turull, en una entrevista en la agencia EFE.

Sin embargo, a pesar de la actual distancia entre las dos formaciones que en la legislatura anterior se habían puesto de acuerdo en varias cuestiones sectoriales, el president ha aprovechado su intervención para volver a exigir que se le aplique de forma "efectiva" la amnistía al líder de Junts, Carles Puigdemont.