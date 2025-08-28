Galicia controla los peores incendios de su historia mientras Ourense recibe a los Reyes

Tras semanas de lucha contra el fuego, Galicia mantiene este jueves 'solo' dos incendios latentes, los de A Pobra do Brollón (Lugo) y Avión (Ourense). Todo ello después de una noche una noche en la que la mejoría de las condiciones meteorológicas y el trabajo de los equipos de extinción ha permitido controlar los grandes incendios de la ola de fuegos que devastó la provincia de Ourense. Allí se espera hoy la visita de los Reyes en tres de los municipios afectados por los incendios: Verín, Cualedro y Monterrei.

El fuego que empezó el lunes en A Pobra do Brollón, parroquia de Abrence, se ha estabilizado en la mañana de este jueves, con 900 hectáreas quemadas. Ayer se pudo desactivar la situación 2 de emergencia, que había sido decretada de forma preventiva por su proximidad a los núcleos de Golmar, en A Pobra, y de Conceado y San Pedro, en el municipio vecino de Quiroga. Por este incendio sigue interrumpida la circulación ferroviaria entre San Clodio-Quiroga y A Pobra do Brollón, de la línea Monforte de Lemos-Ponferrada.

Permanece activo el fuego de Avión-Nieva, que ha afectado a una superficie estimada de 250 hectáreas. El miércoles se había estabilizado el incendio Carballeda de Valdeorras-Casaio, que afectó a la montaña más alta de Galicia (Pena Trevinca), tras calcinar 5.000 hectáreas desde que entró en la comunidad gallega procedente de Porto de Sanabria (Zamora). Además, se estabilizó ayer el de A Fonsagrada (Lugo), que anoche quedó extinguido tras quemar 53,47 hectáreas.

Los Reyes en Ourense

Los Reyes llegaron sobre las 12.00 horas en helicóptero a Verín. Tuvieron la primera parada en el Centro de Coordinación del Distrito Forestal XIV para visitar la sala de control de los incendios y saludar a alcaldes de localidades afectadas por el fuego en la provincia de Ourense, así como a los representantes de los distintos equipos que desarrollaron su labor ante esta situación de emergencia.

Allí, entre vítores y aplausos de vecinos, fueron recibidos por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; la conselleira do Medio Rural, María José Gómez; el alcalde de Verín, Gerardo Seoane; y, entre otros, el alcalde de Monterrei, José Luis Suárez. Posteriormente, la comitiva se trasladará a Cualedro, donde visitarán una explotación ganadera y tendrán un encuentro con propietarios y trabajadores del sector primario. La visita concluirá en la parroquia de Medeiros, en Monterrei, donde Felipe VI y Letizia tendrán la oportunidad de conversar con vecinos afectados por los incendios en un colegio público, al que llegarán en torno a las 14.00 horas.

Las llamas tensan el inicio del curso político

La oleada de incendios que asola Galicia, y especialmente Ourense, ha tensado aun más el clima político en la comunidad para un inicio de curso que ya se presenta cargado de polémicas, tanto entre la oposición y la Xunta como entre esta y el Gobierno central. Un Consello de la Xunta extraordinario este viernes en Ourense, mientras en el Parlamento se reúne la Diputación Permanente, en ambos casos para abordar los incendios y aprobar las ayudas a los afectados, darán el pistoletazo de salida a la temporada política.

A la espera de la inauguración oficial que tradicionalmente realiza el PP, con su líder Alberto Núñez Feijóo, este domingo en Cerdedo-Cotobade (Pontevedra) -pendiente de la evolución del tiempo como de los incendios- ya hay una cita fundamental marcada en el Parlamento: el martes 9 de septiembre. En este primer pleno tras el parón estival está previsto que comparezca el presidente gallego, Alfonso Rueda, para dar explicaciones sobre la gestión realizada ante los incendios, que llevan arrasadas más de 95.000 hectáreas, según la Xunta, y más de 160.000 según el sistema europeo Copernicus.