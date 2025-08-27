El PSOE maniobra para condensar un pleno del Congreso y sortear una derrota ante la ausencia de Junts por la Diada

El 11 de septiembre de 2024, la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, interrogó a Pedro Sánchez en la primera sesión de control al Gobierno del curso político. Minutos después, acompañada por los otros seis diputados posconvergentes, abandonó la Cámara baja rumbo a Catalunya para llegar a los actos de conmemoración de la Diada. Solo las diferencias entre PP y Vox evitaron que saliera adelante una iniciativa de los populares contra la financiación singular de Catalunya. Este año, el PSOE no quiere correr ningún riesgo, sobre todo a la hora de votar el real decreto que amplía los permisos parentales, por lo que la próxima semana propondrá condensar el primer pleno del curso en dos días -martes y miércoles- y dejar libre el jueves 11 de septiembre, el día de la Diada.

El real decreto que aprobó el Consejo de Ministro el pasado 29 de julio para ampliar a 17 semanas los permisos por nacimiento tiene para ser convalidado por el Congreso hasta el 11 de septiembre incluído. La tradición marca que el debate y aprobación de iniciativas legislativas se celebra los jueves. En este caso sería el 11 de septiembre. Sin embargo, fuentes del PSOE explican que su intención es condensar todos los puntos en dos días, de tal forma que el real decreto se votaría el miércoles.

El movimiento, además, serviría para sortear una derrota parlamentaria si Junts vuelve a ausentarse del hemiciclo. Sin el voto de los posconvergentes, el Gobierno tendría los apoyos muy justos: 172 diputados frente a los 171 que suman PP, Vox y UPN. Ningún diputado podría fallar y, además, dependería del voto de José Luis Ábalos. Fuentes de ERC explican que también avisaron al PSOE de que suponía "un riesgo" votar en la Diada estándo las mayorías "tan ajustadas".

No obstante, esta práctica, que nada tiene que ver con pedir la suspensión de un pleno, no es tan extraordinaria. Durante el último semestre, la mitad de los 14 plenos que hubo en el Congreso se celebraron en dos días y se debatió en miércoles la convalidación de reales decretos.