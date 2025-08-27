Las cuentas de 2026
ERC y Comuns amenazan con retrasar la negociación de los presupuestos de Illa
El Govern afronta los presupuestos como una "absoluta prioridad" con el compromiso pendiente de la financiación singular
El Govern labra el camino de los presupuestos con un refuerzo de la hacienda catalana y el espaldarazo final a la ley de barrios
El Govern de Salvador Illa no ha esperado a que arranque septiembre para activar todos los resortes de su segundo año de mandato. Por experiencia sabe que todo acuerdo con sus socios preferentes, ERC y Comuns, se acaba alargando, por lo que la orden que ha dado el president es que se active ya la negociación de los presupuestos de 2026 para tratar de llegar al 1 de enero con nuevas cuentas en vigor. Este es un objetivo que el ejecutivo tiene entre ceja y ceja y al que le da "absoluta prioridad". Pero ese calendario se tambalea por las deudas que están pendientes de saldar.
Los republicanos llevan ya semanas condicionando su apoyo a si se cumple con lo pactado en materia de financiación singular, lejos en estos momentos de los términos en los que se pactó en la investidura de Illa. Pero este miércoles han sido también los Comuns los que han querido dejar claro que no se van a sentar a hablar de presupuestos si antes no se materializan compromisos que ya llegan tarde. En concreto, el portavoz de la formación en el Parlament, David Cid, ha advertido en declaraciones a Catalunya Ràdio de que van a dejar esa silla vacía hasta que no se ponga en marcha el cuerpo de inspectores que tienen que velar por el cumplimiento de la ley de vivienda.
60 inspectores pendientes
Se trata del personal que debe aplicar el régimen sancionador a los propietarios que incumplan los topes al precio de los alquileres. El Govern se comprometió a incorporar 60 inspectores antes del 30 de junio a cambio del apoyo de los Comuns al segundo suplemento de crédito a los presupuestos prorrogados de 2023. Han pasado dos meses de esa fecha límite y nada se ha movido.
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, admitió el 1 de julio de que se aplazaba "unos meses" bajo el argumento de que se tenía que crear una nueva normativa para habilitar que la Agència d'Habitatge pueda contar con ese cuerpo con capacidad de imponer multas. Sin embargo, los Comuns consideran que la conselleria "no cree" en la propuesta y que por eso la retrasa. "Estamos trabajando y el Govern siempre cumple sus compromisos con los socios de investidura", aseguran fuentes del departamento.
A su vez, los ecosocialistas consideran que, si hay voluntad, aún "se está a tiempo" para que los inspectores se incorporen este mes de septiembre. No es este el único compromiso que está pendiente por cumplir en materia de vivienda. La regulación de los alquileres de temporada no se ha resuelto en el Parlament y tampoco se ha creado la oficina antidesahucios ni el registro de grandes tenedores. Es por ello que, antes de negociar presupuestos, los Comuns piden hacer un balance de qué se ha culminado y qué no.
La financiación marca el compás
El camino con ERC tampoco se vislumbra sencillo. "Cuando podamos recaudar y gestionar los impuestos que pagamos en Catalunya se podrán hacer mejores presupuestos. Esta es nuestra prioridad", afirman desde la dirección de la sede de la calle Calàbria dando a entender que no tienen intención, al menos por ahora, de apoyar unas nuevas cuentas que garantizarían la estabilidad de Illa hasta 2028. "La financiación no avanza como debería y, por lo tanto, será complicado llegar a nuevos acuerdos", rematan. Eso sí, admiten que están en conversaciones con el Govern para tratar de salvar esa distancia. "Si no avanzamos, no tiene sentido sentarse a hablar de nuevos pactos", concluyen.
Cuando podamos recaudar y gestionar los impuestos que pagamos en Catalunya se podrán hacer mejores presupuestos. Esta es nuestra prioridad
En la Generalitat minimizan esa suerte de amenazas de sus socios y los achacan a la "exigencia" que necesitan exhibir. Se trata, aseguran, de dar con las "palancas" adecuadas para que todas las partes puedan vender cada pacto como un trofeo, más ahora que se ha consolidado un canal de interlocución "estable". No obstante, Oriol Junqueras ya frenó el primer intento de Illa de lograr nuevos presupuestos; y el hecho de que sea la financiación la que marque el compás de la legislatura hace que el Govern dependa también de los pasos que se den desde el Gobierno de Pedro Sánchez.
